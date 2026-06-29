Descubren una estructura prehistórica que pudo ser utilizada para ceremonias rituales hace miles de años

Arqueólogos de la Queen’s University revelaron recientemente un círculo de piedras, hasta ahora desconocido, en el Giant’s Ring, en Belfast, Irlanda del Norte.

La excavación comunitaria se desarrolló en junio y fue dirigida por el arqueólogo Brian Sloan, de la Queen’s University. La actividad fue organizada por el Programa de Arqueología Comunitaria de Irlanda del Norte (Capni).

El sitio llamó la atención del equipo de investigadores después de revisar fotografías aéreas que mostraban marcas en los cultivos más extensas de lo que se creía, según Forbes.

Se cree que el yacimiento data del Neolítico tardío o de la Edad del Bronce temprana y que probablemente se utilizó para actividades rituales.

Sloan dijo a Forbes que, en la década de 1990, el arqueólogo Barrie Hartwell identificó un «templo neolítico» en Giant’s Ring que incluía un gran círculo de madera con una plataforma interna para la excarnación, el cual, según se cree, era utilizado para procesar cadáveres.

Sin embargo, el círculo fue alterado en el siglo XIX, cuando agricultores desmantelaron yacimientos que obstaculizaban sus labores.

Para los expertos, la función exacta de los círculos de piedra sigue sin resolverse. Se cree que eran utilizados para ceremonias religiosas y reuniones en momentos específicos del año, según publica Infobae.

Este yacimiento forma parte del complejo ritual de Ballynahatty, integrado por unos 50 monumentos arqueológicos, y se extiende por el extremo sur de la cordillera de Malone, dijo Sloan.

Estudiantes y escolares colaboran para sacar a la luz este antiguo yacimiento. Durante una excavación arqueológica en el sur de Belfast descubrieron una punta de flecha con encaje de la Edad del Bronce, que data de hace más de cuatro mil años.