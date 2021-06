El video que simula cómo se desintegra un objeto al entrar en la atmósfera terrestre

La Agencia Espacial Europea hizo esta simulación para entender cómo tratar la basura que se genera en el espacio.

Esta simulación muestra la manera en la que una pieza de un satélite se quema al entrar en contacto con las temperaturas de la atmósfera terrestre.

De acuerdo con el video publicado, el Mecanismo de Accionamiento de Paneles Solares (SADM) se quema cuando regresa a la Tierra. Este mecanismo utiliza un túnel de viento de plasma para hacer el trayecto.

Drive to destruction: melting one of the bulkiest parts of a satellite, its Solar Array Drive Mechanism, in @DLR_en's plasma wind tunnel to mimic atmospheric reentry for @ESAcleanspace, our #ESATech image of the week: https://t.co/khjDE7IXBX pic.twitter.com/BgKAV8LyoQ

— ESA Technology (@ESA_Tech) June 16, 2021