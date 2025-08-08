Houston, tenemos un problema: Fallece el astronauta Jim Lovell, recordado por su histórica frase en una misión a la Luna

El astronauta Jim Lovell comandó la misión Apolo 13 y abortó un alunizaje por una falla técnica, la cual originó la histórica frase, ahora usada por miles de personas.

Foto de archivo de la NASA del comandante de la misión Apolo 13, Jim Lovell, quien falleció este 8 de agosto de 2025, a los 97 años. (Foto Prensa Libre: EFE)

El exastronauta de la NASA Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13 que sufrió un grave fallo en sus motores en el espacio, falleció a los 97 años en el estado de Illinois, Estados Unidos, según informó este viernes la agencia espacial estadounidense.

“La NASA envía sus condolencias a la familia del Capitán Jim Lovell, cuya vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas. El carácter y la valentía inquebrantable de Jim ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y transformaron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo. Lamentamos su fallecimiento al tiempo que celebramos sus logros”, expresó la agencia.

Lovell viajó en cuatro ocasiones al espacio, aunque la más recordada de todas fue la Apolo 13 en 1970, que tuvo que abortar el alunizaje previsto por la explosión de un tanque de oxígeno días después el despegue.

Fue en este momento cuando Lovell, comandante de la misión, pronunció la célebre frase: “Ok, Houston, hemos tenido un problema aquí“; que más tarde acabaría popularizándose como “Houston, tenemos un problema“.

La misión, que regresó con éxito a la Tierra, fue incluso objeto de una película, Apolo 13 (1995), que narra su historia.

“Como comandante de la misión Apolo 13, su serenidad y fortaleza bajo presión ayudó a la tripulación a regresar sana y salva a la Tierra y demostró la rapidez de pensamiento y la innovación que inspiraron las futuras misiones de la NASA“, indicó la agencia estadounidense en su comunicado.

