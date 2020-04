Hubble celebra 30 años con la imagen de una espectacular “arrecife cósmico”

La imagen muestra la nebulosa gigante NGC 2014 y su vecina NGC 2020, uno de los muchos viveros estelares turbulentos que el telescopio ha observado desde que fue lanzado el 24 de abril de 1990 desde la base de Cabo Cañaveral (EE.UU) y desde entonces orbita a 560 kilómetros de la Tierra.

El título de “Arrecife cósmico” se debe a que NGC 2014 “se asemeja a parte de un arrecife de coral que flota en un vasto mar de estrellas”, explica en un comunicado la Nasa que, junto a la Agencia Espacial Europea (ESA), operan el telescopio.

La nebulosa NGC 2014, en la que predomina el color rojo, y la NGC 2020 en azul, están iluminadas por jóvenes estrellas masivas y forman parte de una vasta región de formación de estrellas en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia satélite de la Vía Láctea, a unos 163 mil años luz de distancia.

Las regiones de formación estelar que se ven en la imagen están dominadas por el brillo de estrellas al menos 10 veces más masivas que el Sol, las cuales tienen vidas de unos pocos millones de años, comparadas con los 10 mil millones de años de nuestro astro.

La imagen del telescopio “revela cómo las estrellas masivas y energéticas esculpen sus hogares de gas y polvo”, indica en un comunicado ESA.

El telescopio Espacial Hubble “ha dado forma a la imaginación de toda una generación, inspirando no sólo a los científicos, sino a casi todo el mundo”, según Günther Hasinger, director de Ciencia de la ESA.

Además, ha brindado “impresionantes vistas del universo, desde planetas cercanos hasta las galaxias más lejanas” que han observado hasta ahora, explicó, por su parte, el administrador adjunto de Ciencia de la Nasa, Thomas Zurbuchen.

El lanzamiento de un telescopio tan grande como el Hubble hace 30 años “fue revolucionario” y este “portento astronómico sigue proporcionando ciencia revolucionaria en la actualidad”, agregó.

#Hubble30 Astrophysicist, author, and science communicator @neiltyson wishes Hubble a happy 30th birthday and explores why the telescope is so beloved by people around the world. #HappyBirthdayHubble pic.twitter.com/LGR4GvqX4H

— Hubble (@NASAHubble) April 23, 2020