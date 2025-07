Lenacapavir: Cuál es la historia del medicamento que previene el VIH y por qué su costo es elevado

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que actualmente no hay cura para el el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que en su fase avanzada es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). El pasado 16 de julio, la entidad recomendó el uso de una inyección llamada lenacapavir, que se administra cada seis meses mediante inyección para prevenir el VIH, una decisión que consideró “histórica” y que podría redefinir la respuesta global frente a la epidemia.

En 2024, había 40,8 millones de personas viviendo con VIH, es casi tres veces la cifra que vive en toda Guatemala. Un poco más de 5 de cada 10 personas que viven con el VIH son mujeres y niñas y casi 5 millones de personas no saben que viven con la enfermedad.

Cuando se habla de la cura, la OMS dice que "la ciencia avanza a gran velocidad: tres personas han logrado una "cura funcional" al someterse a un trasplante de médula ósea (tejido suave y esponjoso que se encuentra dentro de los huesos) por un cáncer, lo que ha propiciado la renovación de los linfocitos CD4 (un tipo de glóbulo blanco que juega un papel crucial en el sistema inmunológico), que no pueden infectarse por el VIH. Con todo, todavía no se dispone de un tratamiento definitivo ni de una vacuna que permita tratar y proteger a todas las personas con esta infección o con riesgo de contraerla. En todo caso, si se toma correcta y permanentemente el uso de medicamentros antirretrovirales, la infección se puede controlar y tratarse como otras enfermedades crónicas. En todo el mundo hay personas infectadas por el VIH que están sobreviviendo hasta la vejez", dice la página oficial al respecto de esta enfermedad.

¿Cómo nace lenacapavir?

Esta inyección fue creada por la farmacéutica Gilead. En 2024 fue considerado el fármaco elegido por la revista Science como el avance científico del año.

El premio fue para Wesley Sundquist, director del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Utah; Moupali Das, vicepresidenta de Desarrollo Clínico, Prevención del VIH y Pediatría de Gilead Sciences; e Yvette Raphael, cofundadora y directora ejecutiva de Advocacy for Prevention of HIV in Africa.

El lenacapavir es fruto de la investigación sobre la proteína de la cápside cónica (estructura en forma de cono, que protege el material genético de ciertos virus, como el VIH-1), se acerca a la prevención casi por completo la aparición de nuevas infecciones.

Sundquist, quien se trasladó a la Universidad de Utah como profesor adjunto en 1992, desempeñó un papel clave en el desarrollo del fármaco, aunque su trabajo no recibió reconocimiento inmediato, dice la publicación que explica el nacimiento de este fármaco.

A ellos se les atribuye la creación de Lanacapavir. Wesley Sundquist es quien fue el principal investigador junto a su equipoYvette Rafael y Moupali Das. (Foto Prensa Libre: cortesía de la revista Science)

La contribución de Sundquist —que emprendió al fundar su laboratorio en Utah— fue dilucidar la estructura y las funciones de la proteína de la cápside del virus del VIH. Sundquist se centró en la cápside porque era consciente del aumento de las muertes por VIH a nivel mundial y de que la mayoría de los científicos que estudiaban tratamientos contra el VIH se centraban en las enzimas del virus.

En 1996, en colaboración con un equipo, Sundquist publicó un artículo en Science que definía la arquitectura de la cápside. Esto sentó las bases para un estudio de 2003 en el Journal of Virology , en el que él y sus colegas demostraron que si la cápside del VIH se alteraba, incluso en pequeñas alteraciones, también se alteraba la replicación viral.

Luego vinieron una serie de ensayos. Gilead Sciences los contactó y Tomas Cihlář, virólogo de la empresa, visitó los laboratorios de Sundquist. El equipo de Gilead quería ver si podían utilizar los conocimientos de Sundquist sobre cómo inhibir la replicación viral para diseñar fármacos contra el VIH de acción más prolongada para personas con VIH.

Gilead realizó el primer ensayo clínico para personas con VIH con una versión inyectable de lenacapavir en 2018.

El ensayo Purpose 1 evaluó el lenacapavir en mujeres y adolescentes de África subsahariana y Uganda. La segunda parte de este proyecto llegó a partes de Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Sudáfrica, Perú, Argentina y México. Los resultados publicados en noviembre de 2024, mostraron que el fármaco redujo las nuevas infecciones en un 96%.

¿Cómo funciona lenacapavir?

Lenacapavir es un medicamento que actúa interfiriendo directamente en el ciclo de vida del VIH. Su acción se centra en una parte clave del virus llamada cápside, a la que se une para desestabilizarla. Esto le permite atacar en dos momentos cruciales de la infección:

Evita que el material genético del virus (el ARN) llegue al interior de las células humanas. Impide que el virus se ensamble correctamente y madure dentro de la célula infectada, lo que bloquea su capacidad de propagarse a otras células.

Gracias a esta doble acción, lenacapavir es muy efectivo incluso contra variantes del VIH que han desarrollado resistencia a otros tratamientos.

Otra gran ventaja de este fármaco es su forma de administración. El médico Mario Enrique Antón, coordinador médico en AHF Guatemala explica que su principal característica es que se administra por inyección y su efecto dura seis meses.

Lenacapavir podría provocar enrojecimiento en la zona en que se ponga y no ha reportado mayores efectos secundarios aunque sigue en investigación. (Foto Prensa Libre: EFE)

"Representa una gran ventaja respecto a otros tratamientos antirretrovirales que deben tomarse a diario o inyectarse mensualmente. Esta duración mejora significativamente la adherencia (permanencia) al tratamiento, uno de los grandes desafíos en el manejo del VIH", comenta.

"Lenacapavir ha demostrado una alta eficacia tanto en el tratamiento de personas que ya tienen VIH —especialmente aquellas que han desarrollado resistencia a otros medicamentos— como en la prevención de la infección. De hecho, estudios muestran que puede prevenir hasta un 99.9 % de nuevas infecciones", agrega el médico.

Antón explica que Lenacapavir se presenta tanto en tabletas como en inyección. El tratamiento suele comenzar combinando ambas presentaciones, y luego se mantiene con la inyección semestral.



Como con todo medicamento nuevo, existen estudios en curso y se consideran efectos secundarios, agrega el galeno, "sin embargo, los ensayos realizados en mujeres, adolescentes, hombres que tienen sexo con hombres y personas trans han sido muy prometedores", aclara.

The Conversation publicó que la mayoría de las personas no experimentan efectos secundarios graves al usar lenacapavir de acción prolongada como medida preventiva. El efecto secundario más común es una leve molestia en el lugar de la inyección (como enrojecimiento, hinchazón o dolor), que suele desaparecer por sí sola.

Algunas personas han reportado náuseas, pero esto es poco común. El medicamento puede interactuar con otros medicamentos, por lo que solo debe usarse bajo supervisión médica.

El medicamento no ofrece protección contra otras infecciones de transmisión sexual, por lo que sigue siendo importante utilizar preservativos y realizarse exámenes regulares para conocer el estado de salud.

Las guías dicen que antes de recibir lenacapavir se debe hacerse una prueba de detección del VIH que dé resultados negativos. No se recomienda emplearlo a menos que se haya confirmado que la persona es seronegativo

Las barreras para adquirirlo en Guatemala

Aunque el lenacapavir representa un importante avance en la lucha contra el VIH, su disponibilidad global está en peligro por razones políticas y económicas. La reducción de fondos del Plan de Emergencia del Presidente de EE. UU. para el Alivio del Sida (Pepfar) y los recortes al Fondo Mundial han dejado sin financiamiento a los principales mecanismos que podrían facilitar su llegada a países como Guatemala.

El problema central, según la campaña Lenacapavir, más caro que el oro de AHF, es el elevado precio del medicamento: más de 40 mil dólares por persona al año (más de Q308 mil), a pesar de que su producción cuesta menos de 100 dólares (alrededor de Q770). “La sociedad civil ya está trabajando con gobiernos y aliados para buscar soluciones, como mejorar la regulación, impulsar la producción local y facilitar el acceso a versiones genéricas más asequibles. Lenacapavir puede ser decisivo para reducir nuevas infecciones, pero solo si lo hacemos accesible para quienes más lo necesitan. La innovación médica no debe ser un privilegio, sino un derecho”, afirma la campaña, que invita a firmar peticiones en ahfguatemala.org.gt/toma-accion.

Sin embargo, un reciente acuerdo de precios entre la farmacéutica Gilead Sciences y el Fondo Mundial dejó fuera a América Latina, según alertó a EFE el abogado mexicano José Antonio Matus, de AHF. “Fue una gran sorpresa ver que nuestra región quedó excluida. No hay un acceso justo para los países latinoamericanos a estos tratamientos innovadores”, señaló.

Esto obliga a países como México, Brasil, Colombia, Guatemala y Perú a negociar por separado con la farmacéutica, lo cual encarece aún más el proceso.