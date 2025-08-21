Luna negra: qué pasa durante este fenómeno astronómico, qué significa y cuándo ocurrirá

Durante la fase de Luna nueva, el satélite de la Tierra luce completamente invisible. Aunque este evento ocurre, por lo general, una vez al mes, el cambio de estación en diversos países da lugar al fenómeno denominado Luna negra.

Este acontecimiento se vincula con las estaciones porque, en distintos países, se conoce como Luna negra a la tercera fase de Luna nueva que ocurre durante una misma estación, según medios locales e internacionales.

Sin embargo, la próxima Luna negra destaca por su singularidad, ya que coincidirá con la última noche de las Perseidas, de acuerdo con National Geographic. El sitio especializado destaca que se trata de la lluvia de meteoros más famosa del año.

Los expertos puntualizan que esta coincidencia permitirá apreciar mejor la lluvia de meteoros, pues el cielo estará completamente despejado. Es importante aclarar que “Luna negra” no es un término acuñado formalmente por la astronomía, sino una expresión que hace referencia a patrones inusuales del ciclo lunar, según explica el portal Star Walk.

¿Cuándo ocurrirá la próxima Luna negra?

La Luna negra estacional se registrará el próximo 23 de agosto de 2025. De acuerdo con Star Walk, estos son los distintos tipos de Luna negra:

Calendárica: Cuando dos Lunas nuevas coinciden en el mismo mes calendario, se le denomina Luna negra calendárica. Estacional: Describe la tercera Luna nueva dentro de una misma estación. Mes sin Luna nueva: Esta expresión se emplea cuando en un mes no ocurre la fase de Luna nueva. Esto solo puede suceder en febrero, el único mes del calendario más corto que un ciclo lunar.

Próximas Lunas negras clave