Mercurio retrógrado: Qué es y cuánto comienza este período en febrero 2026

Ciencia

Mercurio retrógrado: Qué es y cuánto comienza este período en febrero 2026

Mercurio entra en fase retrógrada, un periodo que la astrología asocia con cambios de ánimo, confusiones y la necesidad de reflexionar antes de tomar decisiones.

|

time-clock

Existen creencias sobre Mercurio retrógrado que estará entre febrero y marzo 2026. (Imagen Prensa Libre: Freepik)

Existen creencias sobre Mercurio retrógrado que estará entre febrero y marzo 2026. (Imagen Prensa Libre: Freepik)

Estamos en la última semana de febrero y se vivirá una etapa llamada Mercurio retrógrado. ¿Qué significa esto?

Un artículo publicado en Prensa Libre explica que este fenómeno astronómico se manifiesta cuando Mercurio, el planeta más pequeño del Sistema Solar, parece moverse en dirección opuesta a su trayectoria natural. Sucede entre tres y cuatro veces por año y dura unas tres semanas en cada ocasión.

El primer Mercurio retrógrado será en el 2026: del 26 de febrero al 20 de marzo.

Su recorrido será íntegro por la constelación de Piscis, explica el portal de la revista Cosmopolitan, que indica que este es un signo de agua.

LECTURAS RELACIONADAS

LHS 1903 es una pequeña estrella enana roja de tipo M, más fría y menos brillante que nuestro Sol, situada a unos 120 años luz de nosotros, y orbitada por cuatro planetas: el primero y más cercano a ella es rocoso, y los otros dos, gaseosos. Ahora, mediante observaciones del satélite Cheops de la ESA, los científicos han descubierto que un cuarto planeta en este sistema, mucho más pequeño y lejano de su estrella que los otros planetas, que contra todo pronóstico también es rocoso. Este extraordinario hallazgo rompe con las teorías de la formación planetaria. Fotografía facilitada por la Agencia Espacial Europea.

Descubrimiento astronómico: sistema planetario desafía las teorías sobre la formación de planetas

chevron-right
La Luna de Sangre sorprendió a miles de guatemaltecos, en un espectáculo poco usual que captado desde la zona 5 de la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

¿Cuándo es la luna llena de marzo del 2026? Esto se sabe sobre la Luna de Sangre

chevron-right

El segundo dará inicio el 29 de junio y el tercero, a partir del 24 de octubre.

Margarita Moon, experta en astrología, publicó en la revista cómo este fenómeno afecta a cada signo. "Estas energías afectarán en mayor medida a los signos de fuego", dice, refiriéndose a Aries, Leo y Sagitario, a quienes recomienda tener cuidado con decisiones apresuradas.

Los signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) no deberán dejarse llevar por sus opiniones cambiantes ni discutir con los demás. Los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) serán los que mejor llevarán Mercurio retrógrado en el 2026, aunque les invita a cuidar sus pensamientos.

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) son quienes más se dejan llevar por la imaginación en su día a día y tendrán una lucha interna por mantener los pies en la tierra.

El canal La intuición de las brujas, en Instagram, da algunas recomendaciones para estas etapas del año. La principal es que Mercurio retrógrado comparte fuertes energías, por lo que durante estos días es importante ir más despacio y mantenerse centrado. También comparte:

  • Tenga más paciencia, aunque las cosas parezcan desequilibrarse.
  • Reconéctese y reflexione sobre el pasado, y sea más consciente para tener una nueva oportunidad de sanar.
  • Revise los mensajes de texto y evite malentendidos sin asumir cosas.
  • Intente no hacer planes ni tener un calendario muy ajustado; busque flexibilidad.


Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Cinthya Margarita González Sanchez (@laintuiciondelasbrujas_oficial)

La BBC publicó que no hay nada científico que confirme esta etapa, pero, según la psicología cognitiva, la creencia en la astrología y los signos zodiacales se debe a un sesgo de confirmación, que es uno de los más comunes en la mente humana.

El sesgo de confirmación es una tendencia a creer o recordar información que coincide con nuestras creencias preexistentes e interpretarla de manera selectiva y sesgada, sin evidencia científica sólida.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Astrología Mercurio Tendencias entretenimiento 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS