Popol Vuh llega a la Biblioteca Nacional de Guatemala con una reproducción fiel del manuscrito

Un facsímil del Popol Vuh fue incorporado a la Biblioteca Nacional de Guatemala “Luis Cardoza y Aragón”, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, para consulta de todos los guatemaltecos. Se trata de una reproducción fiel de uno de los textos más importantes de la cosmovisión maya.

El documento fue creado con tal precisión que busca replicar cada detalle del manuscrito original, desde la textura y el color del papel hasta la escritura, los tonos y la disposición de las páginas.

Esta edición facsimilar está basada en el trabajo realizado por el sacerdote español Francisco Ximénez, quien fue el primero en transcribir y traducir al español el Popol Vuh en Chichicastenango, entre 1701 y 1703. La copia tuvo un largo recorrido por Europa hasta llegar a la Biblioteca de Newberry, en Chicago, donde actualmente se resguarda.

“Esta versión del fraile dominico Francisco Jiménez es la que en la mayoría de las veces se utiliza para los estudios. En un lado tiene lo que él rescató en quiché y al otro lado la columna en español. Él hizo esa transcripción porque el original de la época prehispánica no se sabe dónde está; no sabemos si alguna vez va a aparecer”, explica Ilonka Matute, directora de la Biblioteca Nacional.

En Guatemala ya había tres copias como esta, pero no estaban en instituciones públicas. Matute explica que la iniciativa de crear un facsímil para la Biblioteca Nacional surgió el año pasado, durante la Semana del Popol Vuh 2025, que se celebró en ese recinto.

“A raíz de eso hablamos de que nosotros teníamos varias versiones del Popol Vuh, pero no teníamos una como esta en la Biblioteca Nacional”, cuenta.

Fue así como el Comité Nacional e Internacional "Popol Wuj" y el Centro de Estudios Mayas "Adrián Inés Chávez" (TIMACH) solicitaron cuatro copias facsimilares del documento a la Biblioteca de Newberry, la cual las realizó.

De estas, una fue entregada a la Biblioteca Nacional de Guatemala "Luis Cardoza y Aragón", y las otras tres se destinaron a la Biblioteca Municipal de Quetzaltenango, la Biblioteca Municipal de Santa Cruz del Quiché y la Biblioteca Municipal de Totonicapán, todo en el contexto de la Semana del Popol Vuh 2026.

Resguardado en el "fondo antiguo"

“Como directora de la Biblioteca Nacional, como profesional de la bibliotecología y como guatemalteca, me siento muy orgullosa y feliz de tener un ejemplar tan valioso dentro de nuestras colecciones. Nosotros tenemos un fondo antiguo donde están nuestras colecciones patrimoniales, y este libro va a formar parte de ese lugar”, explica Matute.

En ese fondo antiguo están los libros que, por su importancia histórica, no están en acceso libre para todo el público. Se encuentran en un área que cumple con todas las condiciones necesarias para resguardarlos, teniendo en cuenta factores como el clima, la temperatura, la luz y la humedad, para que los libros perduren en el tiempo. Para consultarlos es necesario solicitarlos, utilizar guantes para manipularlos y tratarlos con cuidado para evitar cualquier daño.

La directora invitó a estudiantes, investigadores, estudiosos y a todos los guatemaltecos a visitar las bibliotecas que ahora cuentan con el facsímil del Popol Vuh, para que puedan “conocer y disfrutar el esplendor de su belleza”.

“Es parte de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra historia; es la creación del mundo desde el punto de vista de la cosmovisión maya. Entonces, para nosotros tiene muchísimo interés. Es nuestra riqueza, es nuestro Libro Nacional, está declarado Patrimonio Cultural de la Nación”, agrega.

El facsímil fue elaborado por la Biblioteca de Newberry, en Chicago; donde se encuentra el original. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

La entrega oficial del documento se efectuó el lunes 1 de junio del 2026 en las instalaciones de la Biblioteca Nacional, con la presencia del ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, quien destacó el valor histórico y cultural del Popol Vuh: “Es mucho más que una herencia o legado: es voluntad de futuro (...) una sabiduría ancestral que conserva su plenitud y vigencia en nuestros días”.

También participaron el representante de TIMACH, Juan Everardo Chuc; el integrante del Comité Nacional del Proyecto, Carlos Fredy Ochoa; Walter E. Litte y Winston K. Scott, miembros del Comité Internacional; y la directora de la Biblioteca Nacional, Ilonka Matute, quien recibió el facsímil.

“Para mí fue una emoción tan grande que el día que nos lo entregaron yo estaba disfónica, no podía ni hablar, pero creo que era la alegría y la emoción tan grande que tenía. Realmente fue uno de los días más hermosos que he vivido en mi vida, personal y profesionalmente”, concluye Matute.

El facsímil del Popol Vuh está disponible en las instalaciones de la Biblioteca Nacional de Guatemala «Luis Cardoza y Aragón», ubicada en la 5a. avenida 7-26, zona 1 de la Ciudad de Guatemala, de lunes a viernes, en horario de 9 a 17 horas. Asimismo, puede consultarse en las bibliotecas municipales de Quetzaltenango, Santa Cruz del Quiché y Totonicapán.

El documento replica cada detalle del manuscrito original del Popol Vuh: textura, color del papel, escritura y disposición de las páginas.(Foto Prensa Libre: Cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

Curiosidades del Popol Vuh

El Popol Wuj se divide en tres partes. En la primera se describe la creación del mundo y el origen de los seres humanos; en la segunda se narran las aventuras de los gemelos Junajpu e Xbalamké, y en la tercera se aborda la historia de los pueblos originarios, las guerras y la coexistencia de los k’iche’ hasta la conquista.

Entre los personajes aparecen Sipakna y Kabraqan, hijos de Wuqub’ Kak’ix. Sipakna afirmaba haber creado la tierra, mientras que Kabraqan, cuyo nombre significa “temblor”, sostenía que era quien sacudía el cielo y conmovía la tierra.

Hasta la actualidad, el texto ha sido traducido unas 30 veces a siete idiomas. Ha inspirado piezas de arte visual, obras de teatro, proyectos audiovisuales, cómics e incluso ha dado nombre a museos, librerías y proyectos musicales. Durante la década de 1970, una banda alemana adoptó el nombre Popol Vuh.

El 30 de mayo de 1972 fue declarado Libro Nacional de Guatemala, por lo que cada año se conmemora su día en esa fecha. En el 2012, el Ministerio de Cultura y Deportes lo declaró Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.

El Popol Vuh no es el único texto que representa la cosmovisión de los pueblos mayas, pues fue uno de los que lograron preservarse después de la colonización española. Muchos otros libros fueron quemados y destruidos por los colonizadores.