Peregrinación ciclística a Esquipulas es declarada Patrimonio Cultural tras más de 50 años de historia

La peregrinación que durante más de cincuenta años ha reunido a miles de ciclistas para pedalear hacia Esquipulas, fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.

El Ministerio de Cultura y Deportes hizo la declaratoria oficial mediante el Acuerdo Ministerial No. 445-2026, publicado en el Diario de Centro América.

“La declaratoria fue oficializada este 3 de junio del 2026, en reconocimiento a una práctica que constituye una expresión de fe, tradición y patrimonio cultural profundamente arraigada en la sociedad guatemalteca”, informó la cartera por medio de un comunicado.

Según el artículo 1 del acuerdo, la peregrinación ciclística a Esquipulas es una tradición de fe y una expresión social, cultural y deportiva que fortalece la identidad nacional, el sentido de pertenencia y el sincretismo cultural de la sociedad guatemalteca.

“Se instruye a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes para que, por medio de sus direcciones y departamentos técnicos competentes, dicte las medidas de protección, defensa, investigación y conservación que requiera la Peregrinación Ciclística a Esquipulas”, indica el acuerdo.

Este recorrido de fe se celebra desde hace más de cincuenta años en el marco del Día del Señor de Esquipulas. Parte de la Catedral Metropolitana, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, y tiene como destino la Basílica del Señor de Esquipulas, en Chiquimula.

En cada edición participan más ciclistas y ahora son miles de devotos los que cada enero pedalean para visitar al Cristo Negro de Esquipulas como muestra de agradecimiento, cumplimiento de promesas o expresión de sus peticiones espirituales.

El fin de la peregrinación es llegar a la Basílica del Señor de Esquipulas para venerar al Cristo Negro. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

“La peregrinación ciclística hacia Esquipulas es mucho más que un recorrido: es una expresión de fe, devoción y compromiso que ha acompañado a miles de guatemaltecos a lo largo de los años”, publicó el Ministerio de Cultura y Deportes en sus redes sociales.

Además de su significado espiritual, esta práctica posee un importante valor cultural y social, pues constituye una tradición transmitida de generación en generación y una expresión viva del patrimonio cultural inmaterial de Guatemala, según la institución.

Según el Ministerio de Cultura y Deportes, esta peregrinación ciclística forma parte de un conjunto de romerías a Esquipulas que actualmente avanza en un proceso de reconocimiento internacional.

La tradición se ha ido transmitiendo por generaciones, como un acto de fe y devoción. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

“Estas manifestaciones fueron nominadas conjuntamente por Guatemala y Panamá para integrar la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco”, señaló la cartera.

La decisión final será anunciada en diciembre del 2026 durante la XXI Reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se celebrará en Xiamen, China.

La declaración de la Peregrinación Ciclística a Esquipulas como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación coincide con el Día Mundial de la Bicicleta, que se conmemora cada 3 de junio.