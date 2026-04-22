¿Quiénes son los nuevos viceministros de Cultura y Deportes en Guatemala?

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) anunció, por medio de un comunicado publicado este miércoles 22 de abril del 2026, la juramentación de nuevas autoridades que asumen dos viceministerios de la cartera.

El documento oficializa los nombramientos de Rossina Cazali como viceministra de Patrimonio Cultural y Natural, así como el de Ricardo José Alvarado, designado viceministro del Deporte y la Recreación.

Además, destaca la trayectoria de ambos profesionales en sus respectivas áreas: Cazali, como curadora y experta en museos, así como investigadora a nivel nacional e internacional; y Alvarado, como docente universitario con experiencia en gestión deportiva, en la elaboración de la Política Nacional del Deporte 2025-2040 y en el desarrollo de programas de fortalecimiento de la cultura física y la inclusión de personas con discapacidad.

“Con estos nombramientos, el MCD reafirma su compromiso de consolidar una gestión orientada a fortalecer la institucionalidad, proteger y poner en valor el patrimonio cultural, ampliar el acceso a la cultura y la recreación física, y promover el desarrollo integral de la población guatemalteca”, señala el documento.

Los nuevos nombramientos fueron realizados por el ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, quien asumió el cargo hace 15 días.

Rossina Cazali, viceministra de Patrimonio Cultural y Natural

Curadora, investigadora y promotora del arte contemporáneo en Guatemala y América Latina, con más de tres décadas de trayectoria.

Se ha dedicado a la investigación, el análisis, la documentación y el desarrollo del pensamiento crítico.

A lo largo de su carrera, ha desarrollado proyectos en museos, bienales y espacios académicos de América Latina y Europa.

Ha sido distinguida con la beca Guggenheim y el premio Prince Claus.

Su experiencia incluye la formación de nuevos curadores, la gestión de proyectos culturales y la promoción de espacios de investigación.

Ricardo José Alvarado, viceministro del Deporte y la Recreación