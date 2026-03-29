¿Por qué el cielo de Australia se tiñó de rojo?

Como si fuera un filtro de alguna red social o un fenómeno apocalíptico digno de una película de Hollywood, los cielos de Australia Occidental se tiñeron de rojo brillante, lo que llamó la atención de los internautas.

Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, y los usuarios comenzaron a dudar de su veracidad. Sin embargo, este fenómeno ocurrió por el paso del ciclón Narelle.

El ciclón tocó tierra en la costa de Australia Occidental como un sistema de categoría tres, con vientos de hasta 190 km/h, y provocó un efecto visual que hizo que el cielo de la región adquiriera una tonalidad roja.

El cambio fue registrado en localidades como Denham, Exmouth, Shark Bay, Coral Bay, Carnarvon, Geraldton y Kalbarri, según reportaron medios australianos y publicaciones en redes sociales de residentes de la zona.

Por qué el cielo se volvió rojo

Los vientos del ciclón levantaron, desde el suelo árido de la región, partículas con alto contenido de óxido de hierro.

Al combinarse con la humedad y las capas densas de nubes, esas partículas alteraron la dispersión de la luz solar: retuvieron las longitudes de onda cortas y permitieron el paso de las largas, que corresponden al espectro rojizo.

El resultado fue una atmósfera de color rojo anaranjado que, en áreas como Shark Bay, redujo la visibilidad a prácticamente cero en cuestión de minutos, de acuerdo con testimonios recogidos por medios locales.

Especialistas citados por Infobae señalaron que este fenómeno requiere la coincidencia de varios factores atmosféricos al mismo tiempo, lo que lo convierte en un evento poco frecuente.

Antecedentes similares se registraron en Australia en el 2009, aunque en aquella ocasión el polvo presentó una tonalidad anaranjada en distintas regiones del país.

El ciclón Narelle se originó en Queensland, en el noreste de Australia, y recorrió más de 5,500 kilómetros hasta impactar en la costa occidental del país.

El sistema comenzó como un ciclón de categoría cuatro y se debilitó gradualmente durante su desplazamiento, un trayecto calificado como inusual por meteorólogos, debido a los patrones atmosféricos que lo propiciaron, según reportó El Heraldo de México.

Skies turned blood red across Western Australia as Tropical Cyclone Narelle approached, creating this "incredibly eerie" sight for residents at an RV park in Denham. Narelle was later downgraded to a subtropical storm on Saturday. pic.twitter.com/VjTCoghUqR — CBS News (@CBSNews) March 28, 2026

Daños materiales y cortes de servicio

Exmouth fue la localidad con mayor afectación. El sistema dejó sin electricidad, agua y comunicaciones a sus residentes durante el paso del ciclón.

También se registraron daños en viviendas, estaciones de servicio y en el aeropuerto de Learmonth, según los servicios de emergencia.

Los servicios de emergencia iniciaron el despliegue en las zonas más afectadas para la recuperación progresiva de los servicios básicos. No se reportaron heridos de gravedad.