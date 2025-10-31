Por qué el eclipse solar que se verá en 2027 es considerado el “más largo del siglo”

El 2 de agosto del 2027 se presenciará un eclipse solar, considerado “el más largo del siglo” por su inusual duración.

De acuerdo con datos de la NASA y del Centro de Vuelo Espacial, el fenómeno cruzará ese lunes el norte de África y Medio Oriente, y será visible en gran parte del hemisferio oriental.

Según la NASA, este eclipse será el más largo en 100 años, ya que durará aproximadamente 6 minutos con 23 segundos.

Aunque existe registro de otro eclipse que superó ese tiempo —el del 22 de julio del 2009, con una duración de 6 minutos con 38 segundos—, su fase total más extensa ocurrió en un sector del océano Pacífico., por lo que no fue visible.

En cambio, el eclipse del 2027 podrá observarse con facilidad, siempre que haya condiciones climáticas favorables.

Estos serán los países donde se podrá observar:

España

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Sudán

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

Un mapa del catálogo de eclipses de la NASA muestra que la mayor duración del fenómeno se registrará en Luxor, Egipto, donde el Sol estará completamente cubierto.

Este evento se denomina eclipse solar total y, según la NASA, ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente el disco solar.

Este fenómeno no solo oscurece el cielo en pleno día, sino que también permite observar la corona del Sol —su atmósfera exterior— representada por un halo luminoso.

“Es el único tipo de eclipse solar en el que los espectadores pueden quitarse momentáneamente sus anteojos especiales (que no son iguales que las gafas de sol comunes) durante el breve periodo en que la Luna bloquea completamente el Sol”, afirma la NASA.

