Por qué la sonda Juice sobrevuela la Tierra como parte de su viaje a Júpiter

La misión Juice de la Agencia Espacial Europea (ESA) se encuentra en un viaje de ocho años hacia Júpiter. Este lunes 28 de septiembre completó con éxito otro sobrevuelo de la Tierra para ajustar su trayectoria hacia el planeta gaseoso, según informó EFE.

Al aprovechar la gravedad terrestre, la sonda cambió su rumbo en un ángulo de 20 grados y aumentó su velocidad en 3.5 kilómetros por segundo, con un consumo mínimo de combustible.

La misión Juice tiene como objetivo explorar el entorno de Júpiter y tres de sus grandes lunas heladas: Calisto, Europa y Ganímedes. Busca determinar si existen lugares alrededor de Júpiter o dentro de estas lunas con las condiciones necesarias para la vida, como agua, elementos biológicos esenciales, energía y estabilidad.

A las 11.45 horas GMT, el Explorador de las Lunas Heladas de Júpiter (Juice) rozó el límite exterior de la atmósfera terrestre mientras sobrevolaba el océano Índico a una altitud de 8,640 kilómetros.

Este sobrevuelo requirió una navegación “ultraprecisa en tiempo real” y, gracias a la “minuciosa planificación”, solo consumió “una pequeña cantidad” del propulsante reservado para esta maniobra, según destacó la directora de operaciones de la nave, Angela Dietz.

Este ahorro de propelente permitirá a la sonda disponer de más combustible cuando llegue a Júpiter y realizar observaciones exhaustivas de las lunas heladas del planeta.

Aunque el objetivo principal era modificar la trayectoria de la nave, el sobrevuelo también ofreció una tercera oportunidad para probar sus instrumentos científicos en una superficie real en el espacio. La primera se presentó durante la maniobra de asistencia gravitatoria Luna-Tierra en el 2024 y la segunda, durante las observaciones del cometa 3I/ATLAS el año pasado. El viaje hacia Júpiter brinda pocas oportunidades para calibrar y validar los instrumentos en condiciones ambientales conocidas.

En esta ocasión, se priorizaron las actividades de calibración según su relevancia para preparar los instrumentos para su trabajo en Júpiter. También se consideró si una oportunidad era única o podía programarse más adelante en el viaje, explicó la científica del proyecto Claire Vallat.

Un sobrevuelo de la Tierra es, en realidad, “relativamente sencillo” en comparación con los 35 que realizará por las grandes lunas de Júpiter, destacó la Agencia Espacial Europea. Por ejemplo, las conversaciones sobre el funcionamiento de los instrumentos para los sobrevuelos de Europa comenzaron hace diez años y continuarán hasta que la sonda sobrevuele esa luna a principios de la década del 2030.

Juice, que ya realizó una asistencia gravitatoria en Venus hace poco más de un año, se acercará a la Tierra por última vez para un tercer sobrevuelo en enero próximo. La maniobra colocará la nave en la trayectoria definitiva hacia Júpiter, adonde llegará en el 2031.

Con información de EFE.