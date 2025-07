¿Por qué se registran los días más cortos de la historia, según los científicos?

Durante este verano en el hemisferio norte, se han registrado algunos de los días más cortos de la historia debido a la aceleración de la rotación terrestre, según el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia (IERS, en inglés) y el Observatorio Naval de Estados Unidos.

Cada día tiene una duración oficial de 86 mil 400 segundos, según National Geographic. Esta cifra se estableció desde la época en que los egipcios tomaban como referencia el tiempo que tarda la Tierra en volver a coincidir con el Sol en un mismo punto. Sin embargo, debido a la forma imperfecta de la órbita, esta duración puede variar.

Otros factores también influyen en la rotación del planeta, como los sismos, las transformaciones atmosféricas, la atracción gravitacional de la Luna y las mareas. Estas variables pueden hacer que la Tierra gire más rápido en ciertos momentos.

El 9 y el 10 de julio se consideraron algunos de los días más cortos, al durar un estimado de 1.23 y 1.36 milisegundos menos que las 24 horas oficiales, según el sitio especializado Time and Date, con base en estadísticas del IERS y del Observatorio Naval estadounidense.

Los días más cortos de la historia, según los científicos

Estos valores se acercan al récord del 5 de julio del 2024, cuando el día duró 1.66 milisegundos menos. Además, científicos han pronosticado que los próximos 22 de julio y 5 de agosto podrían sumarse a la lista de los días más cortos, pues se estima que durarían 1.38 y 1.51 milisegundos menos, respectivamente.

Desde el 2020, los expertos han observado una aceleración en la velocidad de rotación terrestre, por lo que los cinco días más cortos registrados se han documentado desde entonces. No obstante, consideran que es un fenómeno temporal, ya que la tendencia a largo plazo es que la rotación se haga más lenta.

El Departamento de Orientación de la Tierra del Observatorio Naval de Estados Unidos confirmó en un reporte que "la más reciente información, obtenida con mayor precisión y regularidad, ha mostrado que los cambios en la aceleración han causado variaciones irregulares en la duración del día".

Leonid Zotov, investigador de la Universidad Estatal de Moscú y uno de los principales expertos mundiales en rotación terrestre, declaró a Time and Date que "nadie esperaba esto" y que aún no hay una explicación clara sobre la actual aceleración del planeta. "La mayoría de los científicos creen que es algo dentro de la Tierra. Los modelos oceánicos y atmosféricos no explican esta enorme aceleración", añadió.

Por su parte, el medio especializado Live Science explicó que la velocidad de rotación depende de factores como la posición de la Luna y el Sol, así como del campo gravitacional terrestre: "Con la Luna más cerca de los polos, la Tierra empieza a girar más rápido, haciendo nuestros días más cortos de lo usual", indicó.