SpaceX cancela vuelo de prueba de su megacohete Starship

SpaceX suspendió el décimo lanzamiento de prueba de su nave insignia Starship, previsto para este domingo, con el fin de resolver problemas técnicos en los sistemas terrestres.

La empresa SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, canceló este domingo 24 de agosto el vuelo de prueba de su megacohete Starship, lo que representa un nuevo revés para el vehículo de lanzamiento después de recientes intentos que terminaron en explosiones.

"Se pospone el despegue del décimo vuelo de Starship programado para hoy para permitir tiempo de resolver un problema con los sistemas en tierra", informó la compañía en X, en el mismo horario en que debía iniciar la transmisión en directo del lanzamiento.

"Se descarta el décimo vuelo de Starship de hoy para dar tiempo a solucionar un problema con los sistemas en tierra", reiteró SpaceX en su cuenta de X. El despegue estaba programado desde la base Starbase, ubicada en el sur de Texas.

Standing down from today's tenth flight of Starship to allow time to troubleshoot an issue with ground systems — SpaceX (@SpaceX) August 24, 2025

¿Qué es Starship?

Con 123 metros de altura, Starship es el vehículo de lanzamiento más grande y poderoso jamás construido. Su objetivo principal es apoyar el regreso de astronautas estadounidenses a la Luna y, a largo plazo, cumplir con el sueño de Musk de colonizar Marte.

No obstante, las explosiones registradas en anteriores intentos —que esparcieron escombros sobre el Caribe e interrumpieron vuelos en los últimos meses— han incrementado la presión sobre SpaceX para lograr una prueba sin contratiempos.