Video muestra cómo un cohete Starship, de SpaceX, explota en una prueba de rutina en Texas

“El miércoles a las 23H01 (04h01 GMT del jueves), durante un ensayo estático de rutina en Starbase, Texas, el Starship 36 de Spacex sufrió una falla catastrófica y explotó“, según un mensaje publicado en Facebook por las autoridades del condado de Cameron, Texas.

Un video divulgado junto al mensaje muestra el cohete conectado a un brazo de lanzamiento, y luego se observa una luminosidad seguida de una enorme explosión.

SpaceX confirmó en la red X que “el Starship, que se preparaba para la décima prueba de vuelo, sufrió una anomalía mayor mientras estaba en un banco de pruebas”.

La empresa precisó que se “mantuvo una zona de seguridad alrededor del sitio durante toda la operación” y que “todo el personal está sano y salvo”.

SpaceX’s Starship 36 exploded during a routine static fire test after experiencing a major anomaly at the test stand in Starbase, Texas. Cameron County Constable Precinct 1 said no injuries were reported and an investigation was underway to determine the cause of the incident.… pic.twitter.com/MIbP2qP50C