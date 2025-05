SpaceX prepara un nuevo lanzamiento de su cohete Starship este 27 de mayo

El nuevo lanzamiento del cohete está previsto en Texas a las 18.30 hora local. Starship, de 123 metros, es el cohete más grande y potente del mundo, y es clave en la ambición de Musk de colonizar Marte algún día.

El de este 27 de mayo será su noveno vuelo de prueba tras los fracasos de los últimos dos en enero y marzo, que provocaron espectaculares explosiones en altura y lluvias de escombros sobre el Caribe.

En ambas ocasiones, la primera etapa del cohete, que propulsa toda la nave, consiguió regresar a la plataforma de lanzamiento y volvió a ser capturada por unos brazos mecánicos, una maniobra espectacular que sólo SpaceX domina.

Pero la enorme nave explotó en el aire en ambas ocasiones, obligando a las autoridades a desviar las trayectorias de algunos aviones o a retrasar los despegues. También se ordenó la suspensión de los vuelos prueba de Starship y la investigación de los incidentes.

Cuatro de los ocho vuelos de prueba anteriores de Starship terminaron en explosiones, deliberadas o no. En 2023, varias asociaciones presentaron una denuncia contra las autoridades estadounidenses, acusándolas de haber evaluado incorrectamente el impacto medioambiental.

Pero pese a las críticas, la Administración Federal de Aviación (FAA) aprobó a inicios de mayo el aumento de los lanzamientos anuales del cohete de cinco a 25 desde su base en Texas, tras una larga revisión ambiental.

El anuncio, sin embargo, se registró en un momento en el que los estrechos vínculos de Elon Musk con el presidente estadounidense Donald Trump han suscitado preocupación por posibles injerencias en las autoridades reguladoras.

Watch an update from @elonmusk on SpaceX’s plan to make life multiplanetary https://t.co/E68TunhFYb