Starbase: la base de SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, obtiene el estatus de ciudad

El área donde está la base de SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, se ha convertido oficialmente en una ciudad llamada ‘Starbase‘, pese a la oposición de grupos ambientalistas.

Los oficiales del condado de Cameron (Texas), en la frontera sur de EE.UU., certificaron el martes los resultados de unas elecciones locales a principios de mayo donde ganó el sí a favor de crear la nueva ciudad.

“Con un gobierno local, estamos emocionados de crear la mejor ciudad para nuestra comunidad”, escribió Starbase en su cuenta de la plataforma X, también propiedad de Musk, en reacción a la decisión.

En los comicios solo tuvieron la oportunidad de votar los 283 residentes de Boca Chica Village, un área no incorporada del condado de Cameron donde principalmente viven trabajadores de SpaceX. La mayoría de ellos (212) votaron a favor de crear la ciudad de ‘Starbase‘.

En los comicios también se eligió como alcalde al vicepresidente de Lanzamientos de SpaceX, Bobby Peden, y a otros dos empleados de la empresa de Musk como comisionados, según recogieron medios locales.

La creación de esta nueva ciudad le otorga a la empresa de Musk un mayor control sobre la zona, cerca de una reserva y parque nacional y ubicada a las orillas del Golfo de México, rebautizado por el presidente, Donald Trump, como Golfo de América.

El magnate y figura clave en el Gobierno de Trump ha buscado durante años deshacerse de las restricciones ambientales y federales que regulan los lanzamientos de cohetes desde SpaceX.

Con apoyo del Partido Republicano de Texas, el Senado estatal aprobó una ley que permitirá a las autoridades de la nueva ciudad de Starbase cerrar una playa en Boca Chica, una potestad que le corresponde al condado.

