Una noche para mirar las estrellas: charla sobre Saturno y observación astronómica en Miraflores
El sábado 18 de octubre se llevará a cabo una actividad para toda la familia, en la que se invita a los asistentes a conocer más sobre Saturno y participar en una observación astronómica por medio de telescopios.
Saturno será el punto principal de una conferencia en Miraflores el próximo sábado 18 de octubre. (Foto Prensa Libre: NASA)
El sábado 18 de octubre, Eleonora Poitevin, ingeniera civil y presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA), impartirá una conferencia sobre Saturno y los gigantes gaseosos en el Museo Miraflores.
Saturno es el sexto planeta desde el Sol y el segundo más grande del sistema solar. Es una enorme esfera compuesta principalmente de hidrógeno y helio, al igual que Júpiter.
Está rodeado por un extenso sistema de anillos. Saturno tiene 53 lunas conocidas y 30 más pendientes de confirmación, lo que suma un total de 83 satélites naturales.
Es el planeta más alejado de la Tierra que puede observarse a simple vista, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).
De acuerdo con National Geographic, Saturno es un planeta con vientos intensos que pueden alcanzar velocidades de hasta 500 metros por segundo en su región ecuatorial.
Fecha
Sábado 18 de octubre del 2025
Hora
De 18 a 21 horas
Lugar
Museo Miraflores, 7a.calle 21-55 zona 11,
Precio
Q45
Venta de entradas
Instalaciones Museo Miraflores
