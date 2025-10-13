Una noche para mirar las estrellas: charla sobre Saturno y observación astronómica en Miraflores

El sábado 18 de octubre, Eleonora Poitevin, ingeniera civil y presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA), impartirá una conferencia sobre Saturno y los gigantes gaseosos en el Museo Miraflores.

Saturno es el sexto planeta desde el Sol y el segundo más grande del sistema solar. Es una enorme esfera compuesta principalmente de hidrógeno y helio, al igual que Júpiter.

Está rodeado por un extenso sistema de anillos. Saturno tiene 53 lunas conocidas y 30 más pendientes de confirmación, lo que suma un total de 83 satélites naturales.

Es el planeta más alejado de la Tierra que puede observarse a simple vista, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

De acuerdo con National Geographic, Saturno es un planeta con vientos intensos que pueden alcanzar velocidades de hasta 500 metros por segundo en su región ecuatorial.

Fecha

Sábado 18 de octubre del 2025

Hora

De 18 a 21 horas

Lugar

Museo Miraflores, 7a.calle 21-55 zona 11,

Precio

Q45

Venta de entradas

Instalaciones Museo Miraflores

