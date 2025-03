Día de la Mujer: 15 guatemaltecas destacadas en la ciencia, el arte y otros ámbitos

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer se lleva a cabo cada 8 de marzo, con el propósito de promover la reflexión sobre los derechos de las mujeres y los desafíos relacionados con la equidad de género.

Sin embargo, también se exalta el impacto de los logros alcanzados por cada mujer en el mundo. Desde victorias personales hasta aportes significativos a la sociedad, cada paso cuenta en el camino hacia la equidad de género en cualquier ámbito profesional, artístico o social.

Numerosas guatemaltecas han dejado huella en el arte, el activismo, la ciencia, el emprendimiento y muchas otras áreas.

En esta ocasión, reconocemos los logros de 15 mujeres excepcionales en sus respectivos campos, con la certeza de que muchas más luchan incansablemente cada día para construir una mejor sociedad.

Mujeres guatemaltecas destacadas en distintos ámbitos

1. Adriana González

Adriana González ha triunfado en distintos escenarios internacionales como cantante de ópera. Su talento ha recorrido varios países europeos, entre ellos España, Suiza, República Checa y Austria. Según datos de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), estos son algunos de los galardones obtenidos a lo largo de su carrera:

Tercer lugar en la competencia de canto internacional Veronica Dunne en Irlanda, en 2016. Ese mismo año obtuvo el primer lugar en la competencia Otto Edelmann, en Viena.

Segundo lugar en la competencia Francisco Viñas, en Barcelona, en 2017.

En 2019 obtuvo el primer lugar en Operalia y el premio Pepita Embil Zarzuela, en Praga, así como el reconocimiento Bien Hecho, que otorga Prensa Libre cada año.

Adriana González, artista residente de la Ópera Nacional de París en una de sus presentaciones. (Foto Prensa Libre: tomada de Facebook-Adriana González)

2. Celia Recinos

Celia María Recinos Abularach es una comediante multifacética, conocida por el personaje Doña Rome, el cual ha tenido bastante aceptación entre el público guatemalteco. Además, se ha desempeñado como actriz, cantante, compositora y locutora.

Recinos inició su carrera teatral en obras como Golfos de cinco estrellas y Eva y Adán, donde compartió créditos con María Teresa Martínez. Sin embargo, es principalmente reconocida por sus personajes Doña Rome, Consuelito y La Jackie, que se convirtieron en algunos de los favoritos de la televisión guatemalteca.

Celia María Recinos Abularach, también conocida por su personaje de doña Rome, es cantante, compositora, actriz, locutora y comediante guatemalteca. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

3. Eleonora Poitevin

La ingeniera civil Eleonora Poitevin es la actual presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA), la entidad más grande de Latinoamérica en su género: “Hemos realizado observaciones astronómicas, llegando a un alcance de más de 500 mil personas al año por medio de un telescopio”, indica Poitevin. Asimismo, funge como catedrática en la Universidad Galileo y divulgadora de astronomía a nivel internacional.

Su primer acercamiento con la astronomía fue a los cinco años, gracias a su abuela paterna, quien le explicó detalles sobre el cielo y las constelaciones. Al ingresar a la universidad, conoció el Club de Ciencias y Astronomía de la Universidad Rafael Landívar (URL), el cual posteriormente coordinó durante su época estudiantil.

Eleonora Poitevin ha destacado en el ámbito astronómico. (Foto Prensa Libre: cortesía Eleonora Poitevin)

4. Gabriela Asturias

La científica Gabriela Asturias ha encaminado sus esfuerzos en explorar las profundidades del cerebro humano y visibilizar la importancia de la salud mental en Guatemala. A raíz de ello, se involucró en una investigación sobre la capacidad del sistema de salud pública para brindar servicios de salud mental a nivel de atención primaria, específicamente en La Blanca, San Marcos, y en Tecpán, Chimaltenango.

En una entrevista, Asturias mencionó que siempre quiso ser científica, deseo que la llevó a estudiar Neurociencia y graduarse en la Universidad Duke, en Carolina del Norte, Estados Unidos. En 2022, obtuvo el reconocimiento Bien Hecho.

Gabriela Asturias es doctora especializada en salud mental y fue incluida en la lista Forbes 30 under 30. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

5. Gaby Moreno

Gaby Moreno es una de las cantautoras nacionales más destacadas de Guatemala. Ha sido galardonada con múltiples premios internacionales y sobresale por su labor social, ya que en 2020 fue nombrada Embajadora Nacional para la Defensa de la Infancia por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La cantante ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan:

Fue reconocida como una de las 25 mujeres más poderosas de 2024 por la revista People. También fue incluida en la lista de las 100 mujeres de 2024 de la BBC.

Obtuvo dos veces el reconocimiento Bien Hecho de forma consecutiva.

En 2023, recibió el premio Latin Grammy como productora con el álbum Vida, de Omara Portuondo.

A lo largo de su carrera, ha lanzado nueve producciones discográficas.

Gaby Moreno, durante una actividad de los Premios Grammy, en febrero del 2024. (Foto Prensa Libre: AFP)

6. Gloria Hernández

“Desde mis manos el ojo de su reloj me escudriña mientras yo habito el planeta lila de las incertidumbres”. Este fragmento del poema Reloj, del libro La sagrada familia, pertenece a Gloria Hernández, una de las escritoras guatemaltecas más destacadas.

Hernández obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 2022, reconocimiento a su vasta producción como novelista, cuentista, poeta y autora de textos infantiles.

De acuerdo con Centroamérica Cuenta, la escritora forma parte de la Academia Guatemalteca de la Lengua, ha escrito alrededor de 27 libros para público infantil y ha sido catedrática en distintas universidades del país.

Gloria Hernández sobresale como escritora guatemalteca por su prolífica obra literaria. (Foto Prensa Libre: Alejandro Ortiz)

7. Isabella Springmühl

Isabella Springmühl Tejada ha demostrado que no existen los límites. Es una diseñadora de modas de 27 años con síndrome de Down, quien en 2016 apareció en la lista de las 100 mujeres más influyentes de la BBC. Springmühl también es emprendedora, oradora y promotora de la inclusión.

La joven diseñadora ha participado en pasarelas internacionales como la London Fashion Week, siendo la primera diseñadora con síndrome de Down en formar parte de dicho evento. Además, es la fundadora de la marca Down to Xjabelle.

Isabella Springmühl es una diseñadora de modas guatemalteca reconocida en pasarelas internacionales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

8. Margarita Azurdia

Margarita Azurdia (1931-1998) sobresalió como escultora, pintora, poeta y artista de performance. Es considerada una de las figuras más emblemáticas del siglo XX en Guatemala y Centroamérica. Su primera pintura fue un autorretrato en el que incorporó uñas.

No obstante, El cocodrilo verde es una de sus obras más representativas. Esta creación, que forma parte de la serie Homenaje a Guatemala, fue elaborada en la década de 1970. Azurdia expuso su trabajo en Estados Unidos, Colombia, Brasil y El Salvador.

Margarita Azurdia y la escultura Cocodrilo, perteneciente a la serie Homenaje a Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía Asociación Milagro de Amor)

9. María José Morales

María José Morales es una figura destacada en el ámbito musical, empresarial y del activismo cultural. Es directora ejecutiva de Querido Arte, un proyecto dedicado al desarrollo y difusión de la ópera en Guatemala, así como del Centro de Perfeccionamiento para las Artes, una institución enfocada en la formación artística.

Morales ha representado a Guatemala en diversos escenarios internacionales gracias a su talento como soprano. Ha participado en obras operáticas como Rigoletto, de Verdi, y El elíxir de amor, de Donizetti, entre otras, según información de Querido Arte.

La soprano María José Morales se ha presentado en escenarios internacionales. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

10. María Mercedes Coroy

La actriz María Mercedes Coroy ha brillado en el cine nacional e internacional en producciones como Ixcanul, La llorona, Bel Canto, La alberca de los nadies y Black Panther: Wakanda Forever. Coroy participó en obras teatrales desde temprana edad, experiencia que le permitió formarse como actriz.

La revista Vogue describe a la actriz como una artista con una profunda experiencia en la pantalla grande y una gran sensibilidad para abordar roles complejos vinculados con problemáticas sociales de Latinoamérica. Por su trayectoria, fue nominada a los Globos de Oro en 2021.

María Mercedes Coroy también ha destacado en Festival Internacional de las Artes Cinematográficas de San Cristóbal de las Casas, México. (Foto Prensa Libe: Cortesía La Casa de Producción)



11. Mirciny Moliviatis

En el ámbito culinario guatemalteco, el nombre de Mirciny Moliviatis ocupa un lugar importante. Además de chef, es empresaria y coautora del libro Música y cocina, junto con Gaby Moreno.

De manera individual, Moliviatis presentó el libro Viviendo la receta Guatemala en 2005, con el cual obtuvo el premio Gourmand Award. Durante la pandemia, publicó un libro digital gratuito titulado 60 recetas prácticas y fáciles. Asimismo, ha participado en programas de cocina a nivel nacional e internacional como Desafío culinario, del cual fue creadora.

Mirciny Moliviatis sobresale en el ámbito gastronómico de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

12. Mónica Sarmientos

Mónica Sarmientos es reconocida en la escena musical y actoral de Guatemala por las obras teatrales en las que ha participado y por su rol dentro de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN). También ha sido invitada a colaborar en otros proyectos artísticos en el extranjero.

Su trayectoria artística incluye su participación en más de 25 obras de teatro, entre ellas: La epopeya de las Indias Españolas, Chicharrón con yuca, Guatemala en pelota y Se nos va la orquesta (obra de su autoría), entre otras producciones.

Mónica Sarmientos forma parte de la Orquesta Sinfónica Nacional. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

13. Paula Nicho Cúmez

En el ámbito de la pintura, sobresale la artista maya kaqchikel Paula Nicho. En 2024, expuso cinco obras de la serie Mi segunda piel en la 60 Bienal de Venecia, Italia. En ellas, retrató la hermosura del diseño textil maya.

La artista afirma que busca transformar experiencias dolorosas en arte. Además, sostiene que es importante sentirse orgullosos del lugar de origen y utilizar el arte como vehículo para transmitir esa historia.

Paula Nicho plasma sus vivencias en cada obra de arte que realiza. (Foto Prensa Libre: Waseem Syed para Fundación Paiz)

14. Sara Curruchich

Sara Curruchich se ha posicionado en la escena musical como una cantautora maya kaqchikel con proyección nacional e internacional. En 2024, obtuvo un reconocimiento como Artista Revelación en los International Folk Music Awards.

De acuerdo con su biografía oficial, Curruchich es la primera cantante y compositora indígena guatemalteca que interpreta sus canciones en kaqchikel y español para un público internacional.

“Sus canciones buscan transmitir mensajes de amor, concientización, respeto y defensa de la vida en todas sus formas, por lo que algunas personas la consideran un faro de esperanza”, se menciona en su biografía.

Sara Curruchich transmite mensajes de amor y concientización en sus canciones. (Foto Prensa Libre: EFE)

15. Susana Arrechea

Susana Arrechea, ganadora del reconocimiento Bien Hecho en 2024, es doctora, ingeniera química y científica. Es cofundadora y directora de Programas Globales de la empresa New Sun Road Guatemala, donde desempeña una labor crucial para empoderar a niñas y mujeres y motivarlas a involucrarse en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés).

Entre sus reconocimientos más destacados se encuentran:

El premio Guatemaltecos Ilustres en la categoría científica en 2017.

El Premio para Científicos Jóvenes otorgado por la Academia Mundial de Ciencias, en el mismo año.

En 2020, obtuvo el premio OWSD – Fundación Elsevier para jóvenes científicas en el mundo en desarrollo.