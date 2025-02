Día del Cariño: 10 poemas de amor para dedicar durante esta celebración

Cuando nos enamoramos, existen ocasiones donde no encontramos las palabras perfectas para expresar nuestros sentimientos. Si aún no sabe qué decirle a esa persona, le compartimos estos poemas de amor que podría compartir durante el Día del Cariño con su ser amado.

El amor tiene múltiples lenguajes y uno de ellos es el verbal, expresar con frases y palabras todo aquello que invade nuestro corazón y que nos llena de emociones encontradas. Los poemas de amor permiten transmitir esos sentimientos que muchas veces no nos atrevemos a enfrentar, pero que están en lo profundo de nuestra alma.

La mayoría han sido escritos por autores de Guatemala y aunque el eje temático es el amor, algunos también evocan esos sentimientos tristes que acompañan las relaciones de pareja cuando vivimos situaciones difíciles, especialmente derivadas del contexto social de nuestro país.

A continuación, le presentamos los 10 poemas de amor para dedicar durante el Día de Cariño e incluso en otras ocasiones.

10 poemas de amor para dedicar durante el Día del Cariño

1.Deseos de amor

Si pudiera pedir tres deseos

elegiría uno solo

y devolvería los otros

en garantía.

Después de ello

pediría vivir la misma vida

andar los mismos senderos

vivir los mismos domingos

sufrir las mismas nostalgias

tener los mismos amigos

llorar los mismos quebrantos

sentir los mismos vacíos,

pediría la misma vida

pero

contigo.

(Ligia García y García, publicado en la plaquette Pedazos de cielo en los bolsillos)

2. Las cuatro estaciones

Imagino que me amas al amanecer,

cuando el Sol no es Sol,

cuando el Viento no es Viento.

Imagino que me amas al amanecer,

como te Soñé hace un instante,

como la Soledad despide su quietud.

Imagino que me amas al amanecer,

donde el estuario del corazón habita el alma,

donde la Luna esconde el otro lado de la inspiración.

Imagino que me amas al amanecer,

porque el día se parece a la verdad,

porque la tarde es el reflejo de lo imposible,

porque en la noche me olvidas.

(Luis Alfredo Aguilar Contreras)

El Día del Cariño no solamente se celebra a las parejas, sino también otros vínculos afectivos e incluso el amor propio. (Foto Prensa Libre: Unsplash)

3. Ternurita

Caricia pequeñita que me abraza todo

suavidad casi intangible.

Mirada de agua para sumergirse

los labios de los que no quiero irme.

(Gerson González)

4. Distancia

Suelo buscarte

en cada ocaso taciturno

devorado por el frío,

entre las montañas soñolientas

indispuestas por el sosiego de los luceros,

entre mi leve suspiro

amortajado en un cielo dormido,

en el azul volar del clarinero

que me guía con una brújula de estrellas

rumbo al suroriente

donde los cientos de kilómetros

no son lejanos

porque te encuentro presente,

en mi corazón.

(Carmen Tocay)

Para que el amor sea duradero, los especialistas en salud emocional recomiendan construir vínculos sanos basados en la comunicación, el respeto y otros principios. (Foto Prensa Libre: Unsplash)

5. Asedio a una quinta con huerto o jardín

Como un ejército de un solo hombre

he llegado a tus murallas.

En otro tiempo,

habría dado siete vueltas

y a mi voz se hubiesen derrumbado;

hoy, llego exhausto ante tus torres

sin voz para derruir tu fortaleza

ni fuerza para escalar sus muros.

Por eso levanto pronto mi asedio

y te dejo como presente este poema.

En él, he encerrado lo mejor de mi guardia

por si un día abres la puerta

y lo metes tú misma en la ciudad

y me dejas

invadirte desde dentro.

(José Antonio Pérez-Robleda, poeta español)

6. Anónimo seductor

TUS LABIOS

Suaves, gruesos, sutiles y cálidos vierten mis deseos por querer un poco más de ti.

TUS BESOS

Refugio cauteloso en el cual quiero perderme, ojalá encuentres en mis labios los anhelos de tu corazón.

TUS ABRAZOS

Embriagan mis sentidos y con gusto podría inventar a tu lado un sin fin de nuevas formas de amar.

CORAZÓN

Encuentra la manera de volver nos permanentes porque con todo gusto, sería la luz de tu sonrisa, la exquisitez de tu placer, el yugo de tus enemigos, la motivación de tus días grises.

NOSOTROS

Estamos destinados a vivirnos, solo es cuestión, de que el tiempo sea nuestro aliado y las ilusiones nuestra esperanza.

(Ivette Monney)

Además de los poemas de amor, el contacto físico, los actos de servicio, el tiempo compartido y los regalos son otros lenguajes para expresar el amor. (Foto Prensa Libre: Unsplash)

7. Hija de la luna

La palabra del Gran Señor

te hizo brotar de su Envoltorio,

en aquel día cuando amaneció

perfumado el mundo.

En las noches claras,

la abuela luna

te amamantaba con sus rayos,

por eso, en tu mirada se despeñan

las caídas de agua

y los trinos de los pájaros.

Oye, hija de mi pueblo,

recostémonos juntos,

viendo hacia las montañas.

(Miguel Tum Ajkot)

8. En ti

Cuando me tocan tus manos

Cuando oigo tu voz

Cuando respiras

Cuando me miras

Soy yo

Solo entonces soy yo

(Cristina Mauri, poeta española)

En el Día del Cariño, además de dedicar algún poema de amor, puede compartir tiempo de calidad con sus seres amados. (Foto Prensa Libre: Unsplash)

9. La consigna

Querer es la consigna

le dijo abrazándola

lo dijo muy bajito

que no vaya a ser

que los vecinos

que la migra

que un metiche pase

con la mano armada.

Querer, quererse

querer quedarse.

aunque aquí no te quieran.

Vivir

vivir a un beso

de distancia

y no a una reja

a un muro

a miles de pasos

a la inmensa sed

de un desierto

al ahogo de un río bravo.

Querer es la consigna

y el conjuro

para que nadie lo lleve

para que la virgencita

dios o un ángel

siempre la traiga

para que nadie escuche

para que nadie odie

para que nadie toque

gritando

la puerta de madrugada.

(Tania Hernández)

10. Rima X

Los invisibles átomos del aire

en derredor palpitan y se inflaman;

el cielo se deshace en rayos de oro;

la tierra se estremece alborozada;

oigo flotando en olas de armonía

rumor de besos y batir de alas;

mis párpados se cierran… ¿Qué sucede?

¡Es el amor, que pasa!

(Texto tomado de la obra clásica Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, autor español)