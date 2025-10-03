Día Mundial de los Animales: Cuándo se celebra y por qué se relaciona con San Francisco de Asís

Cada año, numerosas especies desaparecen, razón por la que la Organización Mundial de Protección Animal impulsó el Día Mundial de los Animales para crear conciencia sobre la extinción, según el portal Día Internacional De. Además, la fecha coincide con la celebración de San Francisco de Asís.

De acuerdo con esa fuente, la celebración se realiza cada 4 de octubre con el propósito de frenar la pérdida de especies. La primera edición tuvo lugar en Berlín, Alemania, en 1925, hace ya un siglo.

Según El Diario, en 1979 el Vaticano proclamó a San Francisco de Asís como Patrono de la Ecología por su profundo amor hacia los animales y la naturaleza, ya que consideraba a toda criatura como una creación de Dios.

En esta fecha, los sacerdotes de todo el mundo celebran misas en las que los fieles pueden llevar a sus mascotas para recibir una bendición especial.

San Francisco de Asís y su vínculo con los animales

De acuerdo con Aciprensa, San Francisco es uno de los santos más reconocidos tanto por católicos como por cristianos de otras denominaciones. Fue célebre por su cariño hacia los pájaros y la naturaleza en general.

Entre las historias más conocidas destaca la del lobo que atemorizaba a un pueblo. Relata la tradición que San Francisco, con la señal de la cruz, pidió al animal que dejara de atacar a la gente y a las ovejas.

El lobo, confiado, se acercó al santo, quien le prometió que los habitantes del lugar lo alimentarían si no causaba más daño.

Este relato refleja el respeto y el amor que San Francisco profesaba por todas las criaturas. Por ello, cada 4 de octubre, en el marco de esta festividad, millones de mascotas reciben bendiciones en comunidades católicas alrededor del mundo.