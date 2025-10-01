Qué se celebra en octubre en Guatemala: Día del Niño, Halloween y otras actividades destacadas en 2025

En Guatemala, se conmemoran distintos eventos de origen tradicional, así como algunas festividades que se han adoptado de otras culturas. Descubra qué se celebra en octubre en nuestro país.

El Día del Niño marca el inicio de octubre, uno de los meses con mayor número de celebraciones en Guatemala. Además, algunas personas celebran Halloween, aunque esta actividad no es tradicionalmente guatemalteca, sino una festividad que se ha adoptado de manera no oficial cada día 31 del mes.

En cuanto a las conmemoraciones guatemaltecas, una de las destacadas es la del Día de la Revolución que se efectúa cada 20 de octubre. Según el Código de Trabajo, esta fecha forma parte de los asuetos que todo trabajador puede disfrutar con goce de salario.

En el ámbito católico, sobresale la celebración del Mes del Rosario. De acuerdo con la tradición católica, el día principal es el 7 de octubre, pero se realizan distintas actividades religiosas y culturales durante todo el mes.

Otra festividad católica tiene lugar el 28 de octubre, día que se celebra a San Judas Tadeo, mismo día que se festeja a San Simón (conocido en Santiago Atitlán como Rilaj Mam o “el Gran Abuelo). A continuación, presentamos otras festividades que tienen lugar en octubre en Guatemala de acuerdo con el Directorio de Fiestas del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Festividades que se celebran en octubre en los municipios de Guatemala

1. Festejos en honor a San Francisco de Asís

En distintos municipios de Guatemala, se celebran eventos culturales, deportivos y religiosos en honor a este patronazgo. En las localidades, la fecha oficial es el 4 de octubre.

2. Fiesta patronal de San Dionisio Aereopajita

Según el Inguat, su día oficial es el 9 de octubre y se festeja en Pastores, Sacatepéquez. Se organizan actividades sociales, deportivas y culturales en la localidad.

3. Fiesta en honor a la Virgen del Pilar

El día oficial de esta fiesta patronal es el 12 de octubre y se celebra en Zaragoza, Chimaltenango. La festividad coincide con el Día de la Raza, conmemoración que se celebra durante esa misma fecha.

4. Virgen del Rosario (Quezaltenango)

En Quetzaltenango, Quetzaltenango, se efectúan actividades en honor a la Virgen del Rosario el 15 de octubre.

En la iglesia Santo Domingo, de la zona 1 capitalina, se celebra durante todo octubre a la Virgen del Rosario. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

5. Fiesta en honor al apóstol San Lucas

En algunos municipios del país, el día oficial de esta celebración es el 18 de octubre, fecha en la cual se organizan danzas folclóricas y otros eventos relacionados. Una de las localidades donde se festeja es en San Lucas, Sacatepéquez.

6. Celebración de San Rafael Arcángel

Cada 24 de octubre se celebra a San Rafael Arcángel, especialmente en algunas localidades como el Puerto de Iztapa, Escuintla; San Rafael Las Flores, Santa Rosa; San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, entre otros.

Otras efemérides de octubre

Según el sitio de efemérides Día Internacional De, estas son algunas conmemoraciones que se celebran tanto en Guatemala como en otros países: