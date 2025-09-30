Día del Niño en Guatemala 2025: ¿Qué actividades habrá en la ciudad capital?

Compartir tiempo de calidad es una de las mejores formas de conmemorar el Día del Niño en Guatemala. Aunque se celebra el 1 de octubre, hay distintas actividades programadas para el resto del mes.

En la ciudad se han organizado distintas actividades lúdicas y recreativas para que las familias celebren con alegría.

Entre los eventos programados hay opciones gratuitas y de bajo costo, distribuidas en varios puntos de la capital. Desde cuentacuentos hasta recorridos y espectáculos escénicos, hay alternativas para todos los gustos.

A continuación, le presentamos cinco actividades recomendadas para disfrutar del Día del Niño en Ciudad de Guatemala.

¿Qué actividades habrá por el Día del Niño en ciudad de Guatemala?

1. Cuentacuentos en el Cerrito del Carmen, zona 1

¿Le gustan las historias narradas en voz alta? Asista al cuentacuentos que organiza el colectivo Cuentos al Viento, el 4 de octubre, en el Cerrito del Carmen, zona 1 capitalina, a las 11 horas. La entrada es libre y podrá compartir un momento ameno con los niños.

2. Festival del Centro Histórico: Sonrisitas por el Centro

Como parte del Festival del Centro Histórico se llevarán a cabo actividades para niños, entre ellas, el recorrido infantil Sonrisitas por el Centro. Las familias podrán disfrutar de un paseo guiado en trolley por sitios de interés del Centro Histórico. La actividad se realizará el 11 de octubre, de 8.30 a 14 horas. El cupo es limitado y requiere inscripción previa mediante el formulario disponible en www.festivaldelcentrohistorico.com.

Afiche oficial de Sonrisitas por el Centro, actividad que forma parte del Festival del Centro Histórico. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

3. Obra de teatro El Libro de la Selva en la Universidad Popular

Todos los sábados de octubre podrá asistir con su familia a la obra El Libro de la Selva, en el Teatro Manuel Galich de la Universidad Popular. "Prepárense para sumergirse en la mágica historia de El Libro de la Selva”, se indica en la publicación oficial. La entrada en preventa cuesta Q75 y el día de la función, Q100.

4. Show de Capibara en Metronorte, zona 18

Según información del centro comercial, el Show de Capibara será el 5 de octubre, a las 16 horas. La entrada es gratuita.

5. Presentación de ballet en el Teatro Cámara de Industria

Dirigido por el maestro Mauricio Fernández, este espectáculo de ballet está inspirado en el libro Historias de bosques y estrellas para Mía. Se efectuará el 5 de octubre en el Teatro Cámara de Industria. Para más información, puede comunicarse al WhatsApp 3098-5907.

