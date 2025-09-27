12 frases para el Día del Niño, que celebra este 1 de octubre en Guatemala

El Día Mundial del Niño se estableció por primera vez en 1954 como Día Universal del Niño para promover la unión internacional, la concienciación entre los niños de todo el mundo y la mejora del bienestar infantil, según la página web de la Organización de Naciones Unidas. En otros países se celebra el 20 de noviembre.

El Día del Niño se celebra el 1 de octubre en Guatemala. Esta fecha fue establecida por el Congreso de la República según el Acuerdo Gubernativo No. 31 del 11 de agosto de 1975.

Esta fecha replantea cada año la necesidad de defender, promover y celebrar los derechos de los niños, traduciéndose en diálogos y acciones que construyan un mundo mejor para los niños, dice la ONU.

Además de festejar a los niños con actividades y regalos, es un buen momento para recordar esa etapa que por lo general nos trae buenos recuerdos.

12 frases para compartir este 1 de octubre, Día del Niño