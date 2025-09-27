Salud y Familia
12 frases para el Día del Niño, que celebra este 1 de octubre en Guatemala
La niñez es una de las mejores etapas de la vida, por eso en el Día del Niño —que nos recuerda sus derechos— también se les festeja y rememoramos esa edad.
Las risas de la niñez no se olvidan. (Foto Prensa Libre: Freepik)
El Día Mundial del Niño se estableció por primera vez en 1954 como Día Universal del Niño para promover la unión internacional, la concienciación entre los niños de todo el mundo y la mejora del bienestar infantil, según la página web de la Organización de Naciones Unidas. En otros países se celebra el 20 de noviembre.
El Día del Niño se celebra el 1 de octubre en Guatemala. Esta fecha fue establecida por el Congreso de la República según el Acuerdo Gubernativo No. 31 del 11 de agosto de 1975.
Esta fecha replantea cada año la necesidad de defender, promover y celebrar los derechos de los niños, traduciéndose en diálogos y acciones que construyan un mundo mejor para los niños, dice la ONU.
Además de festejar a los niños con actividades y regalos, es un buen momento para recordar esa etapa que por lo general nos trae buenos recuerdos.
12 frases para compartir este 1 de octubre, Día del Niño
- Si pudiéramos ver el mundo con los ojos de un niño, veríamos magia en todo. Anónimo
- En cada niño se debería poner un cartel que dijera: Tratar con cuidado, contiene sueños. Mirko Badiale
- Siembra en los niños buenas ideas... aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. María Montessori
- Sé curioso, sé honesto ¡sé niño! Anónimo
- Un niño puede enseñarte tres cosas importantes: estar feliz sin motivo alguno, disfrutar siempre de algo y saber exigir con todas sus fuerzas. Paulo Coelho
- Los niños no necesitan cosas perfectas, solo necesitan amor verdadero. Ahora más que nunca los niños necesitan ser felices, no ser los mejores. Anónimo
- Nunca compares a un niño con otro. No se compara la Luna con el Sol. Cada uno brilla a su tiempo y manera. Anónimo
- La risa no tiene tiempo, la imaginación no tiene edad y los sueños son para siempre. Walt Disney
- Nuestras infancias son tan diversas como los colores de los artistas. Anónimo
- Los pasitos pequeños también llevan a metas muy grandes. Anónimo
- Que tu niña interior viva orgullosa de la mujer en que te convertiste. Anónimo
- No cualquiera puede convertirse en un gran artista. Pero un gran artista puede venir de cualquier parte. Anton Ego, Ratatouille