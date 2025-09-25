Día del Niño 2025: cifras que impresionan, frases para reflexionar y canciones para dedicar

La infancia es una de las etapas más importantes de la vida: en ella se forman las habilidades sociales, los valores y la imaginación. En Guatemala, el 38.8% de la población está conformado por niños, niñas y adolescentes, quienes por derecho deberían gozar de una vida digna, con acceso a salud, educación, un hogar y al juego, derechos que la sociedad debe garantizar y promover.

El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció a los niños como agentes sociales y promovió sus derechos, los cuales hoy deben ser respetados y cumplidos por gobiernos, familias, docentes y comunidades, según la Declaración de los Derechos del Niño.

En el informe de situación de niñez y adolescencia de Guatemala, presentado en el 2025 por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, se señala que más de 6 millones 585 mil habitantes son menores, de los cuales el 44% vive en pobreza y el 20% en extrema pobreza. Cifras que invitan a la reflexión en la próxima celebración del Día del Niño.

Esta conmemoración, que se celebra cada 1 de octubre, fue declarada por el Congreso de la República mediante el Acuerdo Gubernativo 31, emitido el 11 de agosto de 1975, para respaldar y promover los derechos de la niñez en el país. Entre estos destacan el derecho a la igualdad, a la alimentación, a no trabajar y al juego.

No obstante, persisten desafíos graves. El Observatorio de Salud Reproductiva de Guatemala reportó que, entre enero y agosto del 2025, 37,565 menores dieron a luz, de las cuales 1,439 eran niñas de entre 10 y 14 años.

Datos como estos recuerdan la importancia de proteger, proveer y amar a los más pequeños, así como de reflexionar en el marco del Día de la Niña, establecido por la ONU para el 11 de octubre.

Para motivar esta reflexión, compartimos algunas frases y canciones que valoran a la niñez guatemalteca y nos invitan a recordar al niño interior que todos llevamos dentro.

Frases para reflexionar en el Día del Niño

“Los niños tienen que jugar más con herramientas y juegos, dibujar y construir; tienen que sentir más emociones y no tantas preocupaciones por problemas de su tiempo.” — William Penn “El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta.” — Pablo Neruda “Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea.” — Paulo Coelho “Todo niño es un artista, porque todo niño cree ciegamente en su propio talento. La razón es que no tienen ningún miedo a equivocarse... hasta que el sistema les va enseñando poco a poco que el error existe y que deben avergonzarse de él.” — Ken Robinson “Enseña a los niños, y no será necesario castigar a los hombres.” — Pitágoras “El niño es como un barro suave donde puedes grabar lo que quieras... pero esas marcas se quedan en la piel. Esas cicatrices se marcan en el corazón y no se borran nunca.” — Zenaida Bacardí de Argamasilla “A los niños, antes de enseñarles a leer, hay que ayudarles a aprender lo que es el amor y la verdad.” — Mahatma Gandhi “Lo maravilloso de la infancia es que cualquier cosa es en ella una maravilla.” — Gilbert Keith Chesterton “La infancia es una etapa maravillosa. No hay pasado, no hay futuro; solo un presente que se mira con inocencia e ilusión.” — Carla Montero “Prefiero el ingenuo canto de un niño a la más bella música del mundo; ese canto —como el alba— contiene toda esperanza.” — Charles de Foucauld

Canciones para dedicar en el Día del Niño

“De ellos aprendí” – David Rees

“Color Esperanza” – Diego Torres

Yo Quiero Ser - Chiki Toonz