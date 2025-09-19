5 ideas de regalos para el Día del Niño

¿Busca obsequios para el Día del Niño? Existen alternativas fuera de lo común que le permitirán brindar a su pequeño un regalo inolvidable.

El Día del Niño se celebra cada 1 de octubre en Guatemala. Este festejo está regulado en el Acuerdo Gubernativo No. 31 del 11 de agosto de 1975, según datos del Congreso de la República.

Aunque el objetivo es visibilizar los derechos de la niñez guatemalteca, esta también es una oportunidad para compartir tiempo de calidad con sus hijos, así como para obsequiarles algo que sea de su agrado.

Según el sitio BBVA México, estas son algunas ideas de regalos para el Día del Niño que podrá brindar a los pequeños del hogar.

Ideas de regalos para el Día del Niño

Caja de sus golosinas favoritas. ¿Cuál es la preferida de sus hijos? ¿O cuál es el postre que más les gusta? Dedique unas horas para prepararlos y colóquelos en una caja decorada, acompañada de una tarjeta. Entrada a un parque de diversiones. Si está dentro de sus posibilidades, una visita a un parque de diversiones siempre es una excelente alternativa para celebrar el Día del Niño. Muñecos de acción. Para los niños aficionados a los superhéroes o videojuegos, esta es una gran opción. Se recomienda comprarlos con anticipación para evitar que se agoten en tiendas locales. Disfraces personalizados. Si su hijo tiene algún personaje favorito, puede confeccionarle o mandar a elaborar un disfraz a su medida. Incluso, pueden organizar una jornada de disfraces en casa. Libros. Lo ideal es que el libro sea elegido por su hijo para asegurarse de que sea de su agrado. Puede estar relacionado con películas, videojuegos, dinosaurios o cualquier otra temática que despierte su curiosidad.