Poemas para dedicar en el Día del Niño

Se acerca el Día del Niño, el próximo 1 de octubre, una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el propósito de visibilizar y reforzar los derechos de la niñez, reconociendo que los niños son fuente de energía, motivación, alegría y esperanza para el país.

Yasmina Álvarez Menéndez, profesora de Didáctica de la Lengua en la Universidad de Oviedo desde 2006, explica en una conferencia de TedX que es frecuente que, en la edad adulta, recordemos los versos que nos enseñan de niños. “Cuando leemos poesías de viva voz se activan resortes como la entonación y el ritmo, que favorecen la memorización... también está plagada de recursos sonoros que inundan de intención la lectura a través de la voz”, detalla.

“Octavio Paz decía que la poesía no está solo en el texto escrito; está también en la manera en que este es pronunciado y en cómo se escucha”, agrega Álvarez.

El portal Guía Infantil también menciona que la poesía infantil es un recurso educativo para estimular el aprendizaje de los niños, despertar su interés por la lectura y constituir su primer contacto con la literatura, por lo que sirve perfectamente como complemento educativo.

Como ya se sabe, ayuda a aumentar el vocabulario, potenciar la memoria, la concentración y la expresión oral. Es entretenida, divertida, y su ritmo y musicalidad son fundamentales para que los niños se sientan atraídos por ella.

Una de las recomendaciones es empezar con poemas cortos y atractivos. En este breve recuento se comparten algunos poemas para todas las edades:

Todo es ronda

Por Gabriela Mistral

Los astros son rondas de niños,

jugando la tierra a espiar...

Los trigos son talles de niñas

jugando a ondular..., a ondular...

Los ríos son rondas de niños

jugando a encontrarse en el mar...

Las olas son rondas de niñas

jugando la Tierra a abrazar...

A Margarita Debayle

Por Rubén Dario

Margarita está linda la mar,

y el viento,

lleva esencia sutil de azahar;

yo siento

en el alma una alondra cantar;

tu acento:

Margarita, te voy a contar

un cuento:

Esto era un rey que tenía

un palacio de diamantes,

una tienda hecha de día

y un rebaño de elefantes,

un kiosko de malaquita,

un gran manto de tisú,

y una gentil princesita,

tan bonita,

Margarita,

tan bonita, como tú.

Una tarde, la princesa

vio una estrella aparecer;

la princesa era traviesa

y la quiso ir a coger.

La quería para hacerla

decorar un prendedor,

con un verso y una perla

y una pluma y una flor.

Las princesas primorosas

se parecen mucho a ti:

cortan lirios, cortan rosas,

cortan astros. Son así.

Pues se fue la niña bella,

bajo el cielo y sobre el mar,

a cortar la blanca estrella

que la hacía suspirar.

Y siguió camino arriba,

por la luna y más allá;

más lo malo es que ella iba

sin permiso de papá.

Cuando estuvo ya de vuelta

de los parques del Señor,

se miraba toda envuelta

en un dulce resplandor.

Y el rey dijo: «¿Qué te has hecho?

te he buscado y no te hallé;

y ¿qué tienes en el pecho

que encendido se te ve?».

La princesa no mentía.

Y así, dijo la verdad:

«Fui a cortar la estrella mía

a la azul inmensidad».

Y el rey clama: «¿No te he dicho

que el azul no hay que cortar?.

¡Qué locura!, ¡Qué capricho!...

El Señor se va a enojar».

Y ella dice: «No hubo intento;

yo me fui no sé por qué.

Por las olas por el viento

fui a la estrella y la corté».

Y el papá dice enojado:

«Un castigo has de tener:

vuelve al cielo y lo robado

vas ahora a devolver».

La princesa se entristece

por su dulce flor de luz,

cuando entonces aparece

sonriendo el Buen Jesús.

Y así dice: «En mis campiñas

esa rosa le ofrecí;

son mis flores de las niñas

que al soñar piensan en mí».

Viste el rey pompas brillantes,

y luego hace desfilar

cuatrocientos elefantes

a la orilla de la mar.

La princesita está bella,

pues ya tiene el prendedor

en que lucen, con la estrella,

verso, perla, pluma y flor.

Margarita, está linda la mar,

y el viento

lleva esencia sutil de azahar:

tu aliento.

Ya que lejos de mí vas a estar,

guarda, niña, un gentil pensamiento

al que un día te quiso contar

un cuento.

Para mi hija

Por Vicente Huidobro

Hija, tú que eres un retoño de mi vida

Tú que eres una continuación de mí mismo,

De mi silencio y de mi melancolía;

Tú que tienes la dulzura de lirio

De tu madre, mírame largamente

Con tus ojitos llenos de alborada,

Llenos de una tristeza que se presiente

Porque el talento es una gran desgracia.



¿Qué quieres que te diga

Cuando abres el interrogativo de tu mirada?

¿Quieres saber algo de tu vida

Y por qué de repente te has encontrado aquí?

Tú eres una refundición de ella y de mí,

Tú eres el retrato y la firma de nuestro amor,

Tú tienes de los dos:

Tienes de mi tristeza meditativa

y de la fuente clara de su sonrisa.

Si

Por Rudyard Kipling



Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor

la pierden y te culpan a ti.

Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti,

pero también aceptas que tengan dudas.

Si puedes esperar y no cansarte de la espera;

o si, siendo engañado, no respondes con engaños,

o si, siendo odiado, no incurres en el odio.

Y aun así no te las das de bueno ni de sabio.

Si puedes soñar sin que los sueños te dominen;

si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo;

si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso,

y tratar a esos dos impostores de la misma manera.

Si puedes soportar oír la verdad que has dicho,

tergiversada por villanos para engañar a los necios.

O ver cómo se destruye todo aquello por lo que has dado la vida,

y remangarte para reconstruirlo con herramientas desgastadas.

Si puedes apilar todas tus ganancias

y arriesgarlas a una sola jugada;

y perder, y empezar de nuevo desde el principio

y nunca decir ni una palabra sobre tu pérdida.

Si puedes forzar tu corazón, y tus nervios y tendones,

a cumplir con tus objetivos mucho después de que estén agotados,

y así resistir cuando ya no te queda nada

salvo la Voluntad, que les dice: “¡Resiste!”.

Si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud.

O caminar junto a reyes, sin menospreciar por ello a la gente común.

Si ni amigos ni enemigos pueden herirte.

Si todos pueden contar contigo, pero ninguno demasiado.

Si puedes llenar el implacable minuto,

con sesenta segundos de diligente labor

Tuya es la Tierra y todo lo que hay en ella,

y —lo que es más—: ¡serás un Hombre, hijo mío!

Los juguetes

Por Grecia Aguilera

Ordenados en extrañas posiciones

se encuentran los juguetes

en la habitación.

Muñecas de trapo,

se ve la Juanita;

otras del mundo,

con exóticos trajes.

Las hay muy finas,

son maniquíes

de Coco Chanel.

De porcelana,

las alemanas,

vestidas de filigrana.

De Japón, la Daruma

observa en el tiempo

el beso eterno

de los novios de imán.

Trencitos antiguos,

juegos de té,

pequeños libritos,

de cebolla el papel.

Miniaturas muy finas

de Murano y Limoges

se resguardan del tamo

detrás de un cristal.

Emperatrices de Oriente

y el módulo lunar

se aprecian delante

de un monstruo hirsuto

que espanta

a todo el que lo ve.

Gatos y osos jazzistas

de célebres Big Bands,

aviones a escala:

se admira el Concorde,

el modelo de un Checker,

famosos autos de colección.

Estilizados felinos,

estáticos robots

y un enorme planetario

adornan más allá.

Sin vida,

un muñeco oscuro,

triste y llorón,

se ve a lo lejos

por el reflejo del sol.

Lo acompaña

la Reina Victoria,

ilustre muñeca

que un descuido rompió.

Arlequines iridiscentes,

originales extraterrestres,

siniestros payasos bicolor

reposan a la par de un dormilón

que observa al conejo blanco,

de chistera y frac:

¡el mago de la noche

no podía faltar!

Quietos,

muy quietos

están los juguetes,

objetos sin vida,

compañía eterna

de solitarios tiempos.

La penumbra los envuelve

y viene a la mente

un triste recuerdo,

repitiéndose así,

como una vaga melodía

que se encierra en la habitación.

Con información de Catalina Arancibia Durán, máster en Literatura Española e Hispanoamericana/Cultura Genial

