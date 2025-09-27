Escenario
Día Mundial del Turismo: parques arqueológicos y áreas protegidas para visitar en Guatemala
En el Día Mundial del Turismo, y cuando las vacaciones se acercan, planifique una visita a uno de estos parques arqueológicos y áreas protegidas de Guatemala.
Yaxha fue la capital de un extenso territorio que dominó la parte noreste de Petén y tuvo vínculos muy fuertes con la ciudad de Tikal, Caracol, en Belice, y Calakmul en México. (Foto Prensa Libre: BYRON RIVERA)
El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) recomienda en su página web algunas de las áreas protegidas y parques arqueológicos del país para visitar, cercanos a la capital y en el interior del país.
Si desea descansar en un ambiente natural o conocer más de la historia nacional, aproveche para recorrer estos destinos.
Guatemala ofrece lugares maravillosos en los cuatro puntos cardinales.
Sin ir muy lejos, puede visitar algunos de ellos. Planifique su visita para las próximas vacaciones, será una experiencia involvidable.
Parques arqueológicos recomendados
Algunos de los sitios arqueológicos más conocidos son Tikal y El Mirador. El Inguat incluye en su sitio estos otros parques arqueológicos:
Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj
Sitio arqueológico precolombino que alberga terrazas con altares y esculturas de estilo olmeca y maya. Está ubicado en El Asintal, Retalhuleu.
- Horario: de 7 a 17 horas, todos los días
- Ingreso: Q50
- Contacto: (502) 5819-8532
Parque Arqueológico Yaxhá
Es parte de la biósfera maya y desde lo alto de sus templos se observa un paisaje espectacular al amanecer y al anochecer. Se ubica en Petén.
- Horario: de 8 a 17 horas, todos los días
- Contacto: (502) 5949-8122
Parque Arqueológico Iximché
Ruinas de una ciudad precolombina que datan de los siglos XV y XVI, con palacios, templos y canchas de pelota. Está ubicado en Tecpán, Chimaltenango.
- Horario: lunes a domingo, de 8 a 16 horas
- Contacto: (502) 5696-6188
Parque Arqueológico Kaminaljuyú
Lugar sagrado ancestral en la Ciudad de Guatemala con más de dos mil años de antigüedad. El primer gran apogeo ocurrió durante el Preclásico Tardío —400 a. C. a 200 d. C.—, cuando se convierte en una de las ciudades más importantes del área maya. Desde entonces fue la capital por excelencia de las tierras altas. Se ubica en la 11 calle, 25-50, zona 7, colonia Kaminaljuyú I.
- Horario: 8 a 16 horas de lunes a viernes. Sábados y domingos de 9 a 16 horas
- Ingreso: Q5 para nacionales y Q50 para extranjeros
- Contacto: (502) 4029-7720
Parque Arqueológico Quiriguá
Este sitio arqueológico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981 y está ubicado en Izabal.
- Horario: de 8 a 16.30 horas, de lunes a domingo
- Contacto: (502) 2421-2800 / infoquirigua@mcd.gob.gt
Áreas protegidas recomendadas
El Inguat también sugiere visitar las siguientes áreas protegidas:
Reserva Natural Privada Orquigonia
Reserva natural, santuario de las orquídeas de Guatemala. Ofrece tour de orquídeas, zona de camping. Se ubica en Cobán, Alta Verapaz.
- Horario: 7 a 17 horas, todos los días
- Ingreso: Q75
- Contacto: (502) 4740-2224 / pancho@orquigonia.com
Cerro San Gil, sendero de Las Escobas
Es una hermosa reserva del bosque tropical, refugio de una inmensa diversidad biológica de aves, anfibios y reptiles, entre otras. Abarca una extensión de 47,434 hectáreas, con 40 comunidades. Está dividida en cuatro zonas, una de las cuales está designada a la recreación y al ecoturismo. Se ubica en Los Amates, Izabal.
- Horario: 8 a 16.30, todos los días
- Contacto: (502) 4215-4355