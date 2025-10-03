Bendición de animales en Guatemala del 2025: fechas, hora y lugares para llevar a sus mascotas

Cada 4 de octubre se conmemora a San Francisco de Asís con la bendición de las mascotas. Este santo es considerado patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas.

Un artículo de Prensa Libre refiere que, según la tradición oral, podía comunicarse con todas las especies, que lo escuchaban, seguían y obedecían. Se cuenta que las golondrinas formaban una cruz sobre el lugar donde predicaba.

La bendición de los animales es una tradición que rememora el amor del santo por la naturaleza. San Francisco murió el 3 de octubre de 1226. La mañana del 4 de octubre fue trasladado en solemne procesión. Fue canonizado por Gregorio IX, en presencia de su madre Pica, el 16 de julio de 1228, tras uno de los procesos más breves de la época.

Las personas llevan a sus mascotas a parroquias e iglesias en distintos países, y Guatemala no es la excepción. Lea a continuación una guía de templos que han compartido sus horarios y conozca también una iniciativa en Chile, que incluirá una transmisión especial para América Latina. Consulte también en su iglesia cercana si tendrán actividades relacionadas con la fecha.

Sábado 4 de octubre

Zona 1

En el Templo de San Francisco, en la 13 calle y 6a. avenida de la zona 1 se tendrá un día festivo. A las 8 y 10 horas se tendrá una eucaristía y a las 11 horas, la bendición de mascotas.

zona 5

La parroquia de María Auxiliadora de la zona 5, tendrá dos horarios para la bendición. El primero es a las 7 horas y el segundo a las 12 horas.

Zona 12

A las 16 horas será la actividad de bendición en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María, en la 7a. avenida 27-03 zona 12 Colonia Reformita. "Traigan a sus fieles compañeros animalitos para recibir la gracia y protección de San Francisco", dicen los organizadores.

En la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, en la 35 Calle 21-40, zona 12 se tendrá una bendición de plantas y mascotas.

Será a las 15 horas en el Salón Jubilar para salir en procesión hacia el parqueo parroquial, llegando a la pérgola donde se recibirá la bendición.

Carretera Antigua Guatemala

En el Cementerio de mascotas Los Rosales se programa una bendición a partir de las 8 horas. La dirección es Km. 34.5 Carretera Antigua Guatemala, camino a San Mateo Milpas Altas.

En línea

En línea, desde Chile se hará una misa de bendición que también estará disponible para el mundo. Será a las 18 horas locales, 21 horas Guatemala. La transmisión se realizará mediante la plataforma Zoom, para lo cual se han dispuesto los siguientes datos de acceso:

ID de reunión: 833 2791 2803

833 2791 2803 Código de acceso: 001799

Además se transmitirá por el canal oficial de YouTube y la página de Facebook de la Iglesia de Santiago.

Sábado 4 y domingo 5 de octubre

San Miguel Petapa

En la parroquia El Sagrado Corazón de Jesús, Manzana B Sector 6 Prados de Villa Hermosa, San Miguel Petapa, también se programa esta actividad.

Se hará al finalizar las misas de 17 horas, el sábado 4 de octubre; y las 7, 11 y 18 horas, el domingo 5 de octubre.

zona 21

La parroquia de Santa Clara de Asis, en la 33 Avenida "A" 10-90, colonia Justo Rufino Barrios, zona 21 se tendrán tres momentos para la bendición. El sábado 4 de octubre, después de la misa de 18 horas y el domingo 5, después de misa de 9 y 11 horas.

Santa Catarina Pinula

La parroquia de Santa Catarina de Alejandría, en 3a. Avenida 0-25 zona 1, Santa Catarina Pinula programa esta actividad el sábado 4, después de las misas de 8 y 18 horas.

Domingo 5 de octubre

Zona 1

La iglesia del Cerrito del Carmen también se unirá a esta tradición el domingo 5. La cita es después de la misa de 7 y 9 horas.