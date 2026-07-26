14 de enero de 1986: Vinicio Cerezo asume la presidencia

Por Álvaro Gálvez Mis

“Por mucho tiempo se nos negó la expresión, se trató de sepultar la democracia, fuimos perseguidos y muchos de nuestros compañeros, asesinados; pero esa pesadilla ha terminado al retornar a nuestra casa —expuso el nuevo presidente de Guatemala, licenciado Vinicio Cerezo Arévalo, al pronunciar su discurso oficial luego de haber sido juramentado como mandatario del país, por la junta directiva del Congreso de la República. También fue juramentado el vicepresidente, licenciado Roberto Carpio Nicolle.

Cerezo Arévalo hizo un llamado a la unidad de todos los guatemaltecos, y expresó que la tarea será bastante difícil, porque las arcas de la Nación están vacías y la crisis social y económica se encuentran en una situación aguda.

La solemne ceremonia, programada para las 11 horas, se inició poco después del mediodía, en el Gran Teatro Nacional, el que se hizo pequeño para albergar al numeroso público invitado para presenciar el histórico acto.

Entre los invitados de honor estaban el vicepresidente de Estados Unidos, George Bush; presidentes Belisario Betancur, de Colombia; Érick Arturo Delvalle, de Panamá; el comandante Daniel Ortega Saavedra, de Nicaragua; ingeniero José Napoleón Duarte, de El Salvador.

El ahora exjefe de Estado general Óscar Humberto Mejía Víctores recalcó que desde que tomó el mando, el 8 de agosto de 1983, se comprometió a retornar al país a la ruta democrática. “Guatemala había perdido su prestigio internacional por políticas anteriores equivocadas”.

Rige Constitución

Desde ayer, a las 11.25 horas, rige en Guatemala la nueva Constitución, una de las tres leyes fundamentales que redactó la Asamblea Nacional Constituyente que, elegida en julio de 1984, fue disuelta ayer, dentro de los actos previos a la toma de posesión del licenciado Vinicio Cerezo como nuevo presidente.

Los constituyentes redactaron, además, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, así como también la nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos. De esta suerte, la ciudadanía ya goza de los derechos fundamentales contenidos en la nueva Carta Magna.

Primera legislatura

“La restauración y reconstitución de nuestros valores más sagrados es la tarea en que estoy empeñado, como un justo tributo a quienes han depositado su confianza en nuestro proyecto, y como un homenaje a todos aquellos mártires civiles y militares que han ofrendado su vida para que nuestro querida Guatemala encuentre el camino de la paz”, dijo el diputado Alfonso Cabrera Hidalgo, de la Democracia Cristiana Guatemalteca, después de tomar posesión de la presidencia del Congreso de la República, justo tras la juramentación de los cien diputados electos.

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.