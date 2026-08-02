14 de septiembre de 1996: Efectúan la última ejecución por fusilamiento

Por Oneida Najarro y Francisco Méndez

Roberto Girón y Pedro Castillo Mendoza pagaron con su vida la violación y asesinato de la menor de 4 años Sonia Marisol Álvarez García, al haberse efectuado el fusilamiento.

A tres años, cinco meses y cuatro días de haber ocurrido el vil hecho, el juez primero de Ejecución, Gustavo Adolfo Gaitán Lara, ordenó el cumplimiento de la sentencia de muerte impuesta en todas las instancias legales.

Para el efecto, el juzgador leyó la sentencia de primer grado, en la cual se les condenó a la pena capital por el delito de violación calificada, ya que, según consta en autos, luego de haber violado a la menor, la degollaron con un machete corvo. Tras la orden de fuego, el pelotón de fusilamiento disparó con sus armas, pero hubo necesidad de aplicarles el tiro de gracia.

Recurso legal

A eso de las 4 de la mañana del sábado 14 de septiembre aún no se tenía la certeza de que se fuera a dar cumplimiento a la sentencia, ya que la Corte de Constitucionalidad (CC) conocía un recurso de amparo, que fue desestimado.

Familiares de los acusados estuvieron presentes durante el fusilamiento. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Cronología

5.45 horas: Roberto Girón y Pedro Castillo salen con timidez del camión blindado. Girón lleva un gorra y su rostro luce sereno. Castillo no quiere descender. Un guardia lo empuja, y el reo grita tres veces: “Hay poder en la sangre de Cristo”.

5.50 horas: Ambos reos, que llevan las manos esposadas hacia atrás, son amarrados a un tronco con lazos plásticos. Un guardia pone a cada uno en la cara un pañuelo de color verde con bolitas blancas. Frente a ellos, el pelotón en posición de descanso. Los guardias ponen el puño izquierdo en su espalda.

6.00 horas: el pelotón, formado por 20 guardias, 19 hombres y una mujer, acatan las órdenes del superior. “Preparen... Apunten... ¡Fueeego!...”. El cuerpo de Girón se desploma; el de Castillo, se va hacia atrás.

6.03: el médico forense, con guantes, revisa las cavidades oculares de ambos reos. En respuesta, encuentra que aún viven. Baja del polígono y da la orden del tiro de gracia.

6.05 horas: un guardia, con un arma 9 milímetros, efectúa las mortales detonaciones. Veinte periodistas enmudecen por varios segundos.

6.08 horas: dos sacerdotes se aproximan a los difuntos, y les conceden la extremaunción. Luego, se pierden entre la multitud. Los 20 guardias se retiran. La única mujer integrante del grupo de fusileros derrama lágrimas sobre su carabina 30.

6.14 horas: guardias y miembros de la funeraria desatan los cadáveres. En los cuerpos sin vida no se observan rastros de sangre.

6.21: Los miembros de la funeraria colocan los cuerpos en cajas. Cada una es llevada por cuatro hombres.

6.30: Los periodistas corren hacia la entrada del lugar, que está acordonado por más de 150 elementos de fuerzas policiales.

6.35 horas: Una unidad de los bomberos traslada los dos cuerpos a la morgue. Afuera, familiares lloran.

—Esta fue la última aplicación de la pena de muerte por fusilamiento en Guatemala—.

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.