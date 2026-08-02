18 de julio de 1997: Se inaugura autopista Palín-Escuintla

Por Giovanni Bautista

A bordo de una motocicleta clásica, el presidente de la República, Álvaro Arzú, inauguró este viernes 18 de julio, a las 12 horas, la nueva y moderna autopista que de Palín conduce a la cabecera departamental de Escuintla y que próximamente se prolongará hasta Puerto Quetzal.

Desde su arribo al primer trébol de dicha arteria, a las 11.30 horas, el gobernante causó revuelo, ya que el aterrizaje de su helicóptero produjo una nube de polvo que alejó por varios minutos a la muchedumbre que acudió a recibirlo, compuesta por pobladores de la región, motoristas, ciclistas e invitados especiales.

Ya en tierra, Arzú se disponía a abordar su vehículo blindado, cuando uno de los motoristas le ofreció su motocicleta y, sin pensarlo dos veces, rompió el protocolo, se puso sus gafas y se montó para encabezar la caravana que recorrió en menos de media hora uno de los tramos carreteros hasta el punto donde se celebraron los actos. Le siguió un grupo de ciclistas, del cual por último no se supo dónde terminaron su carrera.

En el trébol que sirve de punto de partida para la cabecera departamental de Escuintla, Puerto Quetzal y otros municipios, esperaban la llegada del presidente cientos de alumnos de varias escuelas locales.

Ruta de pago

El uso de esta autopista estará sujeto a un pago de peaje, que será de Q7 para vehículos livianos, Q14 microbuses, Q21 camiones livianos, Q28 camiones grandes, Q35 buses pullman y Q42 los tráileres pesados.

“No tienen nada qué agradecerme, porque lo que estamos haciendo es nuestro chance, al igual que el de los ministros”, manifestó Arzú durante su discurso. Agregó que, con el dinero que se obtendrá al cobrar por el paso de vehículos en la nueva autopista, terminarán de construir el tramo que llegará hasta Puerto Quetzal.

Comenzó en 1993

La construcción de la autopista Palín-Escuintla fue iniciada en el gobierno del presidente interino Ramiro de León Carpio (1993-1996).

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.