“1978”: el disco con el que un sobrino del guitarrista guatemalteco Dennis “El pollo” Córdova honra su legado

El rock de Guatemala sufrió recientemente la pérdida de Dennis Eduardo Córdova Arriaza, mejor conocido como “El Pollo”, un guitarrista que conectó con la audiencia musical y que impuso su estilo en agrupaciones como Dhárana, Extinción y Manemono, entre otras.

“El Pollo” falleció el pasado 1 de agosto y durante su cortejo fúnebre asistieron familiares, amigos, vecinos, músicos, cantantes y artistas de diferentes disciplinas.

Varias de las agrupaciones con las que compartió escenario, estudios o festivales, lamentaron su deceso y lo expresaron en diversos mensajes que publicaron en redes sociales.

Los admiradores de los grupos que integró también expresaron su dolor y mostraron su solidaridad con la familia del guitarrita guatemalteco.

Los homenajes

Días después de su partida, grupos como Viernes Verde rindieron homenaje póstumo al guitarrista local. El pasado 9 de agosto, la banda con más de 32 años de trayectoria ininterrumpida, participó en un festival en el Parque de la Industria, zona 9 de la capital y en su setlist incluyó Estadío, una canción con un mensaje potente que se dedicó a Dennis "El pollo" Córdova.

Durante el homenaje póstumo, Viernes Verde utilizó la pantalla principal del escenario y proyectó una fotografía del guitarrista, mientras que los admiradores del rock guatemalteco evidenciaron el cariño para el músico que durante varias décadas derrochó talento en los escenarios.

Viernes Verde rinde homenaje a Dennis "El pollo" Córdova. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El homenaje y vínculo familiar

Dennis “El Pollo” Córdova se caracterizó por su personalidad en el escenario y su potente estilo. Además, quiénes compartieron con él lo catalogaron siempre como un consejero debido a su empatía y sus constantes manifestaciones de cariño.

Este viernes 29 de agosto, Doug Córdova, uno de los sobrinos del guitarrista guatemalteco, publicó 1978, un EP (Extended Play) con tres canciones que dedicó a la memoria de su tío.

“Este trabajo nace desde el corazón y está dedicado a la memoria de mi tío, mentor de vida y musical, el Pollito @denniscordova, quien siempre será parte de mi historia”, publicó Doug en sus perfiles en redes sociales.

De acuerdo con Doug, su pasión por la guitarra comenzó durante su niñez. Sin embargo, fue “El pollo” quien le ayudó a perfeccionar la técnica, afinación y otros detalles.

“Mi tío siempre me tuvo paciencia y me motivó para sentirle pasión al instrumento. Poco a poco me fui especializando y me vinculé con la producción musical”, dijo Doug, quien ha publicado varios covers de sus bandas favoritas y también temas inéditos.

Doug Córdova, de 27 años, es un músico joven que dedica producción discográfica a su tío. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

En la producción que lanzó este 29 de agosto incluyó temas como Marea, Poder y Adiós.

“Con los temas originales comencé con sonido más como con algo de rock. Incluso, en el 2024 publiqué un EP en el que incluí canciones más electrónicas debido a que, como me gustan varios géneros, me doy esa libertad al componer”, dijo Doug.

“En la producción 1978 quise que destacaran todos los gustos de mi tío. La primera canción que grabé fue Poder, después Adiós, y por último Marea. Todas surgieron durante estas semanas en las que se ausencia es notoria”, explicó Doug.

Dennis "El pollo" Córdova, durante un concierto con Extinción. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

De acuerdo con el sobrino de “El pollo”, además de componer y tocar la guitarra, puntualizó en frases con la que coincidían como muestra de homenaje al legado de su tío.

Doug, quien también canta y produce, explicó que la inspiración llegó luego del dolor de saber que su tío falleció, pero destacó que las canciones son como un homenaje a sus enseñanzas, su cariño y su apoyo.

Dennis "El pollo" Córdova, durante un concierto con Manemono. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“En las letras hay nombres de las canciones que hizo mi tío para las bandas en las que participó, así que usé un juego de palabras y fusioné cosas que lo recuerdan, pero sin mencionarlo directamente”, agregó.

A propósito del título del EP y su lanzamiento, Doug unió fechas para que se recuerde el talento de su tío y que sea con cariño y energía que siempre lo caracterizó.

Dennis "El pollo" Córdova, durante un concierto con Dhárana. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“El título es 1978 porque fue el año en que nació ‘El Pollo’ y decidí lanzarlo este 29 agosto, porque justo hoy cumpliría 47 años. Así que es un regalo que doy a todos sus seguidores, a nuestra familia y a todos que compartieron con aquel. En mi caso, siempre lo vi en alto, más cuando me llevaba a sus conciertos. Fui testigo de varias experiencias y de su éxito, por eso publiqué esta producción discográfica en su honor”, agregó.

Portada del EP "1978" con el que Doug Córdova rinde homenaje a su tío, Dennis "El pollo" Córdova. (Foto Prensa Libre: Cortesía Doug Córdova)

A propósito de la portada, Doug dijo que destaca una fotografía aérea del mar y de sus olas debido a que refleja la conducta y personalidad que mostró su tío.

“Me gustaría que lo recordaran como el mar, porque, así como sus olas, ‘El Pollo’ fue fuerte en algunos casos, sobre todo en el escenario, pero el mar también refleja calma y así fue mi tío al momento que escuchó, aconsejó y ayudó”, concluyó.

Doug Córdova publica producción discográfica en la que manifiesta el cariño a su tío, el guitarrista Dennis "El Pollo" Córdova. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Hoy te celebro y conmemoro en tu cumpleaños 47 de esta manera: con música, con recuerdos y con gratitud por todo lo que compartimos. Espero que lo disfruten y que, al escucharlo, también sientan esa fuerza que él transmitía”, enfatizó Doug en sus cuentas en redes sociales.