Sebas Bárcenas y el dúo venezolano 3AM promocionan “Hoy te vi”, una balada que explora un reencuentro inesperado con un viejo amor

El cantautor guatemalteco Sebas Bárcenas y el dúo venezolano 3AM fusionan estilos y promueven una canción vinculada con el arrepentimiento y el desamor.

Sebas Bárcenas y el el dúo venezolano 3AM

Sebas Bárcenas y el el dúo venezolano 3AM promocionan el tema "Hoy te vi". (Foto Prensa Libre: Cortesía Sony Music)

Desde el pasado 21 de agosto está disponible en todas las plataformas streaming, el nuevo sencillo del cantautor guatemalteco Sebas Bárcenas.

Hoy te vi es la reciente canción que promociona el artista nacional, quien descubrió su amor por la música a los cuatro años gracias a la batería.

Aunque comenzó a escribir sus primeras canciones a los 12 años y publicó su primer tema oficial (Bésame) a los 18, Bárcenas está convencido de que su proyecto que creció a partir de mayo del 2023 cuando se unió a Sony Music.

El cantautor nacional sigue enfocado en su propuesta sonora y recientemente publicó Hoy te vi, una canción qué, de acuerdo con su perspectiva, explora las emociones que surgen al encontrarse de manera inesperada con un amor del pasado, mucho tiempo después del final de la relación.

De acuerdo con Sony Music, Bárcenas se unió al dúo venezolano 3AM para presentar, desde sentimientos que creía olvidados, hasta la confesión de que la ruptura fue su culpa.

“Sebas y 3AM cantan sobre el arrepentimiento y el desamor con una profundidad y madurez superior a la esperada para su corta edad”, indicó Sony Music.

“Al producir esta canción tuve claro que debía sentirse inmensa, que tocara fibras profundas; que no solo la cantaran, sino que la vivieran”, dijo Bárcenas.

Según el cantautor guatemalteco, Hoy te vi es una balada pop moderna y melancólica, con toques de los éxitos del pop de las décadas de 1990 y 2000.

“Cuando llegó la colaboración con 3AM, sabía que sería algo mágico, pero la verdad el producto final fue mucho mejor de lo que pude imaginar”, agregó.

Hoy te vi es el tercer lanzamiento del año de Sebas y forma parte de una serie de canciones sobre el amor y el desamor, algo que define como una muestra de su madurez para contar historias con una fuerte carga emocional y del dominio del ritmo y su habilidad para fusionar múltiples géneros en un sonido que recalca como pop urbano futurista.

Tras el éxito de 20 llamadas y Tú y Yo (¿Pa’ Cuándo?), junto a Bebo Dumont, integrante de Cultura Profética, Hoy te vi es otra muestra de cómo Sebas continúa compartiendo su voz y su sonido.

