5 de abril de 1970: Asesinan al conde Karl von Spreti, embajador alemán en Guatemala

El cuerpo del conde Karl von Spreti, embajador de la República Federal de Alemania, fue encontrado ayer —5 de abril— cerca de una casa de adobe, en el kilómetro 17, camino a San Pedro Ayampuc, a eso de las 19 horas.

Vecinos lo encontraron cerca de un camino estrecho, lleno de polvo, que conduce a la casa de adobe, donde se supone que mantuvieron secuestrado al embajador desde 31 de marzo.

Llegaron algunos miembros de la embajada alemana, que desde la tarde estaban ansiosos y angustiados sin tener noticias de los secuestradores, porque se había vencido el plazo que les habían dado —para que el gobierno liberara a varios guerrilleros presos—.

Enviado especial

Al lugar llegó el señor Wilhelm Hoppe, enviado especial del gobierno de Bonn para cooperar en la obtención de la libertad del embajador Von Spreti, a identificar el cuerpo, que fue trasladado a las 23 horas, al anfiteatro del Hospital General para la autopsia de ley. Posteriormente fue llevado a funerales Reforma de la zona 9.

Diplomáticos

El nuncio apostólico, monseñor Gerolamo Prigione, decano del cuerpo diplomático, quien había estado actuando de intermediario para conseguir la liberación del diplomático alemán, expresó a la prensa: “Tenemos que dar una noticia muy triste: el embajador ha sido asesinado”.

Llega la esposa

La condesa Helen Sabina von Spreti, llegó a las 19 horas, siendo recibida por el Cuerpo Diplomático, por su hijo Alesandro —11 años— y por varios amigos, así como por la prensa local y extranjera. “¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido de mi esposo?” preguntó angustiada la condesa. Todos los presentes le expresaron su pena y le dirigieron frases de cariño.

El secuestro

El martes 31 de marzo, el embajador se dirigía a su residencia, situada en la plaza Berlín, al final de la Avenida de las Américas, zona 13, después de un acto en el Instituto Geográfico Nacional, cuando su auto fue interceptado a la altura de la 16 calle, frente al monumento a Cristóbal Colón, por dos vehículos pequeños.

Según el relato del chofer, Edmundo Hernández —quien tiene 10 años de trabajar para la embajada—, descendieron varios individuos jóvenes portando ametralladoras y escuadras, quienes se identificaron como guerrilleros y conminaron al embajador a entregarse. El embajador se bajó, fue llevado a uno de los vehículos. En ningún momento manifestó temor. El piloto iba boca abajo, so pena de que le dispararan. Avanzaron con rumbo al norte de la capital.

*Textos de las ediciones 5414 y 5418

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante y es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.