6 de diciembre de 1985: Se inaugura hidroeléctrica de Chixoy

Hidroeléctrica de Chixoy, considerada como la obra más importante de los últimos gobiernos, fue inaugurada por el jefe de Estado, general Óscar Humberto Mejía Víctores, en solemne ceremonia en la que estuvieron presentes comandantes de secciones militares, autoridades civiles y el cuerpo diplomático acreditado en el país.

Los actos se desarrollaron en la casa de máquinas de la hidroeléctrica, en Pueblo Viejo Quixtal, sur de Alta Verapaz. Oficialmente se dijo que la obra tiene un valor aproximado de Q900 millones y las turbinas que están en funcionamiento generarán al momento sólo lo necesario para el consumo local, que asciende a unos 60 megavatios.

El general Sandoval Torres, al hacer un recuento histórico del proyecto, recordó que él fue llamado para fungir como presidente interventor del Inde, por la jefatura de Estado, que preside el general Mejía Víctores.

Expuso que el túnel de aducción del proyecto sufrió problemas por derrumbes en una extensión considerable, que hubo necesidad de repararlo mediante un fuerte revestimiento de hierro.

El general Mejía Víctores, jefe de Estado, al inaugurar la obra dijo que "con ello su Gobierno muestra una vez más el acentuado deseo que prevaleció por invertir hasta el último centavo del presupuesto de la nación, en trabajos que redunden en beneficio de la colectividad.

Detalles

La presa tiene una altura de 130 m y un embalse de 50 kilómetros de longitud, un ancho máximo de 1.4 kilómetros, con un volumen de 500 millones de metros cúbicos de agua.

"Se utilizaron 10 mil toneladas de acero de refuerzo y 200 mil metros cúbicos de concreto. Chixoy se terminó en junio de 1983, La construcción inició oficialmente el 21 de abril de 1977.

*Con información de nota publicada en la edición 1073

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