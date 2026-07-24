Secuestran al periodista Pedro Julio García, cofundador de Prensa Libre

Prensa Libre cumple con el ingrato deber de informar a sus lectores que nuestro director y gerente general, periodista Pedro Julio García, fue secuestrado anoche cinco minutos antes de la medianoche, cuando hombres armados destruyeron a balazos la puerta principal de su casa y lo sacaron violentamente. García siempre se ha distinguido por ser hombre de bien y por su acrisolado amor por las causas justas a través de realizar un periodismo independiente, honrado y digno, como reza el lema de esta casa periodística.

Así ocurrió

Pedro Julio García y señora María Dolores García, a eso de las 11.20 de la noche, retornaban de una reunión, cuando al llegar a su residencia dos jóvenes no identificados se aproximaron al automóvil en que se movilizaban. Se aproximaron al vehículo apuntándoles con metralletas y conminando a Pedro Julio a salir. Él obedeció a la conminatoria y en ese momento se escucharon cinco disparos, cuyos impactos fueron a dar a la puerta de metal de la residencia.

Ocurrió que siendo accionado el portón por sistema eléctrico automático, este cerró cuando Pedro Julio y secuestradores se encontraban en el zaguán, por lo que el grupo de plagiadores hizo disparos contra la cerradura, lo que les permitió salir a la calle para luego llevarse a Pedro Julio en un automóvil, con rumbo desconocido. Habiendo quedado libre, la señora María Dolores García, de inmediato, se comunicó por la víá telefónica con los ejecutivos de Prensa Libre para informarles sobre lo sucedido. Dentro de las exigencias de los secuestradores, identificados como miembros del clandestino Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), estaban la publicación de un manifiesto en diarios de Guatemala, Centroamérica y Estados Unidos, así como un rescate económico.

Múltiples expresiones de repudio al secuestro y exigencias de liberación del periodista se recibieron de medios de prensa, entidades sociales, políticas y religiosas.

Liberación

Tras dos semanas de cautiverio, el 23 de octubre de 1983 fue liberado el periodista Pedro Julio García. Familiares, amigos, conocidos y personal de Prensa Libre temieron que su salud se pudiera resentir. El 24 de octubre se levantó muy de mañana para retomar sus actividades. Salió al jardín, tarareaba una nación. Empezaron a llegar visitas. Le ofrecen un pache quetzalteco y gustosamente lo recibe. Come mientras conversa con algunas personas que, enteradas de su liberación, han llegado a visitarlo. El teléfono suena constantemente. Son amigos que le llaman para expresarle alegría al saber que se encuentra libre.

*Con información de notas de las ediciones 9951, 9952 y 9966

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.