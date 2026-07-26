6 de mayo de 1986: Primer trasplante de riñón en Guatemala

Por Jorge Yee

Marco Tulio Jolón Monterroso, de 27 años, padre de dos varones y de profesión perito contador, se convirtió en la primera persona a quien se le trasplanta un riñón en Guatemala.

Su hermano Luis Enrique, de 42 años, que fue el donante, al ser entrevistado en la cama 203 de la sala de cuidados intermedios, estimó que la intervención quirúrgica “es una esperanza para los cientos de guatemaltecos que padecen de este mal”. Con señales de dolor, producto de la operación Luis Enrique sostuvo conversación con su esposa y madre, quienes lo visitaron en horas de la tarde, luego de su traslado de una sala aséptica, en donde se mantienen medidas de seguridad para evitar toda contaminación viral.

Médicos y enfermeras del IGSS, consultados sobre este avance en la medicina guatemalteca, expresaron su satisfacción por cuanto Guatemala se coloca a la vanguardia en la región.

19 de mayo

Marco Tulio Jolón, primer paciente de la Unidad de Trasplante de Riñón del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se encuentra recuperado, fuera de peligro, con deseos de iniciar una nueva etapa en su vida. Dijo sentirse feliz de estar al lado de sus seres queridos. Junto a su esposa Noemí y sus hijos Marco Noel y Carlos Mauricio, de 3 y 4 años, Julio es uno de los primeros guatemaltecos sometidos a trasplante de riñón.

“Durante más de siete meses tuve que soportar el pasar largas horas a la par de la máquina que hacía las funciones de los órganos atrofiados, aparte de los problemas en el hogar y el trabajo derivados de la enfermedad. El otro paciente renal que recibió trasplante de riñón en esa misma jornada, en quirófano separado, fue Roberto Esquivel.

Primeros tres

Julián de Jesús Arana fue el tercer receptor de riñón, donado por su hermana Simona Arana. La operación comenzó a las 8 de la mañana del 9 de mayo y fue un éxito. El doctor Óscar Cordón Castañeda dijo que la unidad de trasplantes pretende realizar aproximadamente 12.

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.