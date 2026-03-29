¿A quién dedicó Francisco Méndez su última publicación antes de fallecer?

El escritor Francisco Alejandro Méndez Castañeda, quien falleció la noche del sábado 28 de marzo, era activo en redes sociales.

El escritor nació el 27 de noviembre de 1964 y falleció a los 61 años.

Su vida, además de la escritura, estaba vinculada con sus redes sociales, donde compartía sus diferentes aficiones: la docencia, el deporte, los perros y el rock.

El Premio Nacional de Literatura 2017 hizo su última publicación en redes sociales ese mismo sábado, horas antes de fallecer:

“Desde nuestro nacimiento nos callan, nos silencian: qué berridos.

Así como en la primaria: silencio, Méndez, ya basta, en los diversificados, era lo mismo. Y así sucesivamente.

Nos silenciaban durante la guerra.

(Por eso es que los guates hablamos bajito, para que no escuchen, para no ofender).

Nos silenciamos y nos silencian. "Mejor hace sho, el hocico... Por la boca muere el pez.

Shhhh, silencio, silencio.

Gracias Tecolote por abrir el pico, por pintar lo absurdo y ver lo que otros ojos no vieron o no miraron”.

Fueron unos versos de despedida para Arnoldo Ramírez Amaya, el Tecolote, quien recién falleció el viernes 27 de marzo.

Al respecto de la tecnología, Francisco Méndez compartió su perspectiva en una entrevista que le hizo Pavel Arellano en marzo 2024:

“Hoy en día hay miles y miles de contenidos para escoger. Solo en Estados Unidos creo que se publica un millón y medio de libros al año, de los cuales 200 mil son de literatura”, dijo.

“Yo creo que la tecnología ha ayudado muchísimo porque te amplía y te da visibilidad en el caso de que seas escritor”.

Sin embargo, en esa entrevista también comentó sobre la importancia de leer a los clásicos y comenzar por lo nuestro: “Cuando hablo de los clásicos me refiero a nuestros primeros escritores guatemaltecos. Los grandes cronistas como Fray Bartolomé de las Casas, como Sor Juana de Maldonado, y luego a otros escritores como José Milla, Antonio Irisarri, Vicenta LaParra y, sin lugar a dudas, a Enrique Gómez Carrillo”.

“Nosotros nos hemos dejado ir por el canon mundial, y aunque no es malo leer a otros autores de otros países, siento que hay que comenzar por lo nuestro, ya que tenemos suficientes autores, porque si esto fuera futbol seríamos pentacampeones del mundo”, concluyó al respecto.