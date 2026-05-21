Escenario
Abren convocatoria regional de literatura infantil con premio de US$1 mil (más de Q7 mil)
La organización Libros para Niños abrió una convocatoria regional para premiar cuentos infantiles inéditos inspirados en el contexto cultural centroamericano.
Se abre convocatoria para escritores de literatura infantil de Centro América. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Libros para Niños es una organización sin fines de lucro que, desde 1993, promueve el amor por los libros y la lectura en la niñez. Su trabajo comenzó en Nicaragua y actualmente se desarrolla en Costa Rica. La organización abrió una convocatoria dirigida a escritores y escritoras centroamericanos mayores de 18 años.
Podrán participar autores de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Belice y Panamá. En la promoción del premio participan reconocidas instituciones culturales, organizaciones de fomento de la lectura y de la literatura infantil, editoriales, librerías, bibliotecas nacionales y otras entidades de todos los países de Centroamérica.
El concurso consiste en la creación de un cuento de tema libre dirigido a un público lector de hasta 8 años. El texto deberá ser completamente original, inédito y no participar simultáneamente en otro certamen.
La presente convocatoria estará vigente hasta el jueves 20 de agosto de 2026. Las obras deberán presentarse bajo seudónimo, colocado a continuación del título. Además, se deberá presentar una plica que contenga los datos personales del autor o autora solicitados en las bases del concurso.
Los resultados se darán a conocer a más tardar el 16 de octubre de 2026, a través de los canales oficiales de Libros para Niños: su sitio web, www.lpninos.org, y sus redes sociales Instagram (@librosparaninosong) y Facebook (librosparaninosong). Las personas participantes podrán mantenerse informadas sobre el desarrollo del concurso a través de estos mismos medios.
Se otorgará un único premio, que consistirá en la publicación de la obra ganadora y la entrega de US$1 mil, en concepto de anticipo por derechos de autor. El lanzamiento del libro se realizará en un acto especial por definir, a más tardar un año después del anuncio de la obra ganadora.
Fecha
Convocatoria cierra el jueves 20 de agosto de 2026
Lugar
a) Entrega física:
En un mismo sobre deberá incluirse la obra en formato digital, almacenada en una USB, y dentro de este, un segundo sobre sellado que contenga la plica con la información del autor o autora. Este segundo sobre deberá estar rotulado con el seudónimo y el título de la obra.
En Guatemala
Centro Cultural de España en Guatemala / Atención Eugenia Arriola
6ta avenida 11-02 Edificio Lux, segundo nivel, zona 1, Guatemala, Guatemala
Teléfono: (2503-7500)
b) Entrega virtual:
La obra deberá enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección: premiocentroamericano@lpninos.org, indicando en el asunto el título de la obra y el seudónimo del autor o autora. La plica deberá enviarse en un correo electrónico separado a la dirección plicapremio@lpninos.org, como un archivo PDF adjunto. Tanto el nombre del archivo (PDF) como el asunto del correo deberán consignar “título de la obra + seudónimo del autor o autora”.
Bases del concurso
Encuentre las bases en el siguiente link
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. <Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.