Abren convocatoria regional de literatura infantil con premio de US$1 mil (más de Q7 mil)

Libros para Niños es una organización sin fines de lucro que, desde 1993, promueve el amor por los libros y la lectura en la niñez. Su trabajo comenzó en Nicaragua y actualmente se desarrolla en Costa Rica. La organización abrió una convocatoria dirigida a escritores y escritoras centroamericanos mayores de 18 años.

Podrán participar autores de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Belice y Panamá. En la promoción del premio participan reconocidas instituciones culturales, organizaciones de fomento de la lectura y de la literatura infantil, editoriales, librerías, bibliotecas nacionales y otras entidades de todos los países de Centroamérica.

El concurso consiste en la creación de un cuento de tema libre dirigido a un público lector de hasta 8 años. El texto deberá ser completamente original, inédito y no participar simultáneamente en otro certamen.

La presente convocatoria estará vigente hasta el jueves 20 de agosto de 2026. Las obras deberán presentarse bajo seudónimo, colocado a continuación del título. Además, se deberá presentar una plica que contenga los datos personales del autor o autora solicitados en las bases del concurso.

Los resultados se darán a conocer a más tardar el 16 de octubre de 2026, a través de los canales oficiales de Libros para Niños: su sitio web, www.lpninos.org, y sus redes sociales Instagram (@librosparaninosong) y Facebook (librosparaninosong). Las personas participantes podrán mantenerse informadas sobre el desarrollo del concurso a través de estos mismos medios.

Se otorgará un único premio, que consistirá en la publicación de la obra ganadora y la entrega de US$1 mil, en concepto de anticipo por derechos de autor. El lanzamiento del libro se realizará en un acto especial por definir, a más tardar un año después del anuncio de la obra ganadora.

Fecha

Convocatoria cierra el jueves 20 de agosto de 2026

Lugar

a) Entrega física:

En un mismo sobre deberá incluirse la obra en formato digital, almacenada en una USB, y dentro de este, un segundo sobre sellado que contenga la plica con la información del autor o autora. Este segundo sobre deberá estar rotulado con el seudónimo y el título de la obra.

En Guatemala

Centro Cultural de España en Guatemala / Atención Eugenia Arriola

6ta avenida 11-02 Edificio Lux, segundo nivel, zona 1, Guatemala, Guatemala

Teléfono: (2503-7500)



b) Entrega virtual:

La obra deberá enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección: premiocentroamericano@lpninos.org, indicando en el asunto el título de la obra y el seudónimo del autor o autora. La plica deberá enviarse en un correo electrónico separado a la dirección plicapremio@lpninos.org, como un archivo PDF adjunto. Tanto el nombre del archivo (PDF) como el asunto del correo deberán consignar “título de la obra + seudónimo del autor o autora”.

Bases del concurso

Encuentre las bases en el siguiente link

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