Actor de “Danza con lobos” fue condenado a cadena perpetua por agresiones a mujeres indígenas

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Actor de “Danza con lobos” fue condenado a cadena perpetua por agresiones a mujeres indígenas

El actor Nathan Lee Chasing His Horse, conocido por su participación en Danza con lobos, fue condenado a cadena perpetua en Nevada tras ser declarado culpable de cargos de abuso sexual.

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Nathan Chasing Horse, actor de la película “Danza con lobos" es condenado a cadena perpetua. (Foto Prensa Libre: Freepik)

En el 2023, Nathan Lee Chasing His Horse, actor que formó parte del elenco de la película Danza con lobos, fue arrestado en su domicilio, ubicado en Las Vegas, Nevada, luego de ser acusado de utilizar un sistema de creencias para abusar de menores de edad en la década de 1990.

Se dio a conocer que el actor fue condenado a cadena perpetua por agredir sexualmente a mujeres y niñas indígenas. La sentencia fue dictada este lunes por una jueza de Nevada. Ha sido declarado culpable de cargos de abuso sexual.

Durante su detención, la Policía señaló que presuntamente abusó sexualmente de niñas y mujeres indígenas durante al menos dos décadas. A la fecha, él niega estas acusaciones: “Esto es un error judicial”, dijo.

En octubre del 2022 se presentaron informes en los que se le involucraba en estos casos.

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La película que lo lanzó a la fama trata sobre un militar que intenta acercarse a la tribu nativa sioux tras la Guerra Civil, en la que participa el actor acusado.

La película se da tras la Guerra de Secesión (1861-1865) y en plena colonización del Oeste (1785-1890), el desencantado teniente John J. Dunbar (Kevin Costner) se dirige a un lejano puesto fronterizo que ha sido abandonado por los soldados. Su soledad lo impulsa a entrar en contacto con los indios sioux; así es como conoce a una mujer blanca que fue adoptada por la tribu cuando era niña. Poco a poco, entre Dunbar y los sioux se establece una relación de respeto y admiración mutua.

Danza con lobos, en 1990, protagonizada por Kevin Costner fue galardonada con siete Oscars: incluyendo mejor película, director y guion, también recibió tres Globos de Oro.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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