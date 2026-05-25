Actriz de “Los ángeles de Charlie” revela el secreto de su belleza a los 80 años

Jaclyn Smith, una de las protagonistas de la famosa serie de televisión Los Ángeles de Charlie, reveló el secreto de belleza que la ayuda a mantenerse “bella” a sus 80 años.

La actriz estadounidense participó recientemente en la Gala de Primavera de los Premios Paley Honors 2026, en el Hotel Plaza de Nueva York, donde, además, se rindió homenaje por los 50 años de Los ángeles de Charlie, que se transmitió por televisión en las décadas de 1970 y 1980.

A su paso por la alfombra roja, fue abordada por Fox News, que le consultó el secreto detrás de su apariencia y longevidad en la industria del entretenimiento.

“Una vida sana, ser amada. Tengo la mejor familia del mundo entero con la que crecer. Un marido maravilloso, dos hijos preciosos, tres nietas”, respondió la artista, y agregó: “No hay nada mejor que eso. Para mí, todo se trata de amor, todo se trata de familia”.

En diversas ocasiones, la actriz ha hablado públicamente sobre la importancia que su familia tiene en su vida cotidiana, así como del amor hacia su esposo, el cirujano Brad Allen, con quien se casó hace casi tres décadas, en 1997.

Durante el evento, Smith estuvo acompañada por su excompañera de reparto Kate Jackson, con quien compartió escenas en la serie original de Los ángeles de Charlie emitida entre 1976 y 1981.

Al finalizar, compartió varias fotografías en sus redes sociales junto con Jackson e hizo referencia al homenaje por el aniversario del programa de televisión que las lanzó al estrellato.

“Kate y yo tuvimos la gran suerte de asistir y aceptar este premio en nombre de nuestra familia de ‘Los ángeles de Charlie’, continuando así con la celebración de los 50 años desde el lanzamiento de la serie. Agradecida no alcanza a describir cómo me siento por haber sido y seguir siendo parte de ese legado. “¡Gracias a todos!”, escribió en Instagram.

Jaclyn Smith, Kate Jackson y la fallecida Farrah Fawcett fueron las primeras protagonistas de Los ángeles de Charlie; sin embargo, Fawcett abandonó la serie al finalizar la primera temporada y fue reemplazada por Cheryl Ladd, quien permaneció en el elenco hasta el cierre del programa, en 1981.

Actualmente, Smith también prepara el lanzamiento de sus memorias tituladas I Once Knew a Guy Named Charlie (“Conocí una vez a un tipo llamado Charlie”), cuyo lanzamiento está previsto para septiembre del 2026.