“Los Ángeles de Charlie”: Quiénes se reunieron para celebrar el 50 aniversario de la mítica serie

En 1976, la televisión estadounidense experimentó un cambio significativo con el estreno de Los Ángeles de Charlie, una serie que situó a tres mujeres como protagonistas de un drama policial, independientes y capaces de resolver casos sin depender de figuras masculinas.

Las actrices que daban vida a la serie son Jaclyn Smith, Farrah Fawcett y Kate Jackson. Cheryl Ladd se sumó tras la salida de Fawcett.

Los Ángeles de Charlie presenta a tres detectives —Kelly Garrett, Jill Munroe y Sabrina Duncan— que resuelven crímenes. La serie narra las aventuras de un hombre rico y misterioso que dirige una agencia de detectives a través de un altavoz, con la ayuda de su asistente personal, John Bosley.

Las icónicas protagonistas de Los Ángeles de Charlie volvieron a reunirse medio siglo después del estreno de la serie. El lunes 6 de abril celebraron el 50 aniversario con un encuentro entre Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd durante el festival PaleyFest, en Los Ángeles.

Los Ángeles de Charlie, estrenada el 22 de septiembre de 1976 por la cadena ABC, fue creada por Ivan Goff y Ben Roberts. Durante sus primeras temporadas se ubicó entre los programas más vistos de la televisión estadounidense y, con el tiempo, su legado trascendió generaciones, según Infobae.

En su aparición en el Dolby Theatre de Hollywood, las actrices recibieron ovaciones.

En el evento se recordó a Farrah Fawcett, considerada uno de los mayores íconos de la década de 1970. La actriz murió en el 2009, a los 62 años, tras ser diagnosticada con cáncer en el 2006.

Ladd reconoció que se encuentra libre de cáncer tras someterse a cirugía y radioterapia.

Jaclyn Smith también fue diagnosticada con cáncer de mama en el 2002, mientras Kate Jackson lo enfrentó en dos ocasiones, en 1987 y 1989, lo que derivó en una mastectomía parcial y una cirugía reconstructiva.

People compartió imágenes de la reunión de las actrices en el siguiente TikTok.

Jaclyn Smith informó sobre el lanzamiento de sus memorias, con el título I Once Knew a Guy Named Charlie, que se publicarán en septiembre. El texto incluirá recuerdos y momentos hasta ahora desconocidos.

En el 2000, Los ángeles de Charlie llegaron al cine con Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu, quienes participaron en dos películas. Una nueva sreie con Kristen Stewart se estrenó en 2018.