Cynthia Klitbo visita Guatemala y refleja su actitud positiva frente a cambios de vida

Cynthia Klitbo ha publicado en su Instagram imágenes y fotografías en Guatemala. Su sonrisa y fotografías muestran su actitud positiva en un paseo en tierras guatemaltecas.

La actriz fue recibida en Guatemala por la locutora y presentadora guatemalteca Vicky Flores. También se observan de paseo en Petén en una experiencia glamping, que significa acampar en la naturaleza entre ciertas comodidades.

A las dos se les observa compartiendo entre la naturaleza disfrutando de detalles de los paisajes.

Cynthia Klitbo nació el 11 de marzo de 1967 en Zacatecas, Zacatecas, México. Es actriz y directora, conocida por El privilegio de amar (1998), Cadenas de amargura (1991) y Palabra de mujer (2007).

La famosa actriz Klitbo recientemente sorprendió a sus seguidores cuando compartió que enfrenta la enfermedad de Hashimoto, una condición autoinmune que afecta la tiroides.

Infobae detalló que este es un trastorno que implica una adaptación permanente, tanto en el aspecto físico como emocional.

“Me ha costado mucho, al principio me deprimí mucho porque me tuve que despedir de muchas comidas que me gustan”, expresó la actriz, según Infobae.

La actriz ha dejado algunos alimetos como germinados, harinas y azúcares.

Mayo Clinic explica que la enfermedad de Hashimoto es un trastorno autoinmunitario que afecta a la glándula tiroides. La tiroides es una glándula en forma de mariposa que se encuentra en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. La tiroides produce hormonas que ayudan a regular varias de las funciones del cuerpo.

Un trastorno autoinmunitario es una enfermedad que se produce cuando el sistema inmunitario ataca los tejidos sanos. En la enfermedad de Hashimoto, las células del sistema inmunitario producen la muerte de las células de la tiroides que producen las hormonas. La enfermedad suele dar como resultado una reducción en la producción de hormonas (hipotiroidismo).

Aunque cualquier persona puede desarrollar la enfermedad de Hashimoto, es más común en mujeres de mediana edad. El tratamiento primario es el reemplazo de la hormona de la tiroides, además de algunos hábitos de vida.