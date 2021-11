Adele revela cómo conoció a su novio Rich Paul y otros detalles de su relación

El nuevo disco de Adele se publicará el 19 de noviembre y supone su primer trabajo en seis años.

En la reciente entrevista con Rolling Stone, Adele confirmó que conoció a Rich Paul en la fiesta de un amigo en común. Además, dijo que bailaron al ritmo de la música de Drake debido a que el DJ encargado de amenizar incluyó varias de sus canciones.

“Yo estaba como, deberías tocar otra cosa, me encanta Drake, pero deberías de incluir más música”, dijo Adele.

La cantante británica reveló en septiembre último su relación con Rich Paul. Fue en su cuenta de Instagram que la artista compartió una instantánea en blanco y negro junto a su amado.

“Realmente no se lo conté a muchos de mis amigos al principio porque quería guardármelo para mí”, agregó Adele.

Después de sus declaraciones para Rolling Stone, varios medios internacionales se han dedicado a seguir de cerca la relación amorosa y según varios reportes, en septiembre pasado, una fuente cercana a la cantante británica dijo que “Adele está muy enamorada de Rich… Su relación se ha vuelto más seria en los últimos meses”.

De acuerdo con los medios internacionales, Adele y Rich dieron un paso importante y aseguran que, como cada uno tiene sus propios hijos, ambos se han acercado en convivencias y que eso los ha convertido en una pareja inseparable y con frecuencia los han visto en varios lugares públicos.

Adele and Rich Paul were seen leaving Chinese resturant Kai in London's Mayfair. pic.twitter.com/4axoWtYzjh

— Portal Adele Media (@portaladelemed) November 4, 2021