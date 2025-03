Adolescencia: ¿El nuevo éxito de Netflix está basado en un hecho de la vida real?

El pasado viernes 14 de marzo, la miniserie británica de drama criminal Adolescencia se estrenó internacionalmente en la plataforma de streaming estadounidense Netflix, y se popularizo rápidamente por todo el mundo gracias a su cautivadora historia, en la que un joven de 13 años es acusado de asesinar a una compañera de clase.

Con tan solo cuatro episodios de una hora cada uno, Adolescencia logra abordar diversos temas que aún son considerados “de alta complejidad” en la actualidad, como el acoso sexual, el machismo, el impacto de las redes sociales, el deterioro de la educación a nivel internacional y la relación cada vez más difícil entre padres e hijos.

“El mundo para los niños de hoy es muy diferente al que tenían sus padres”. Ese es el mensaje principal que la miniserie intenta transmitir a la audiencia, al explorar los problemas sociales y emocionales que enfrentan los adolescentes en la sociedad actual, marcada por la influencia de las plataformas digitales y los mensajes instantáneos.

Ante esta situación, debido a la crudeza y a los detalles que se presentan en la historia, los espectadores han comenzado a preguntarse si el caso que aparece en este nuevo éxito digital realmente ocurrió o si está basado en hechos reales, y según sus dos creadores, Jack Thorne y Stephen Graham, la miniserie “es una mezcla de incidentes”.

De acuerdo con Thorne y Graham, el desarrollo de la producción no se basa en un caso en específico, ya que la miniserie se convirtió en “un conjunto de casos reales” que sí fueron noticia a nivel internacional, pero que tuvieron que fusionarse en la adaptación de Netflix para poder reflejar las preocupaciones sociales de los adolescentes actuales.

Sin embargo, a pesar de no haberse enfocado en un solo caso verídico, los creadores del programa mencionaron que hubo una historia en particular que los cautivó: “Hubo un incidente en el que un joven supuestamente apuñaló a una niña. Nos impactó. ¿Por qué un chico va a apuñalar a alguien hasta la muerte?”, escribió Stephen en su blog.

Lea más: ¿Quién es Vanessa Trump? La exnuera del presidente Donald y nueva pareja de Tiger Woods

“Nos dimos cuenta de que nuestro interés estaba enfocado en la cuestión de la ira masculina y por eso empezamos a buscar más historias de chicos, hombres, padres y amigos violentos”, añadió Jack, quien considera que los asesinatos juveniles también están influenciados por la crianza, el sistema escolar, la comunidad y hasta el Gobierno.

Las declaraciones de ambos dejan claro que Adolescencia no está basada en un solo caso real, sino que se inspira en una serie de incidentes y tendencias que los productores consideraron representativos de “una problemática social mucho más amplia”. A pesar de ello, parte de la audiencia considera que los creadores mienten.

First acting job.

First episode to be filmed.

First time being on set.

AND HE DELIVERS THIS!



Owen Cooper, you're a star. #Adolescence pic.twitter.com/dL9fvDuGdF