¡Al estilo vaquero! Competencia de barbacoa ahumada ofrecerá actividades para toda la familia

Entre el sabor y la diversión se celebrará la novena edición del Smoked Barbecue Championship 2026, un evento que reunirá a unos 10 equipos de ahumadores guatemaltecos y a más de tres mil visitantes en torno a la cultura de la barbacoa y las técnicas de ahumado.

El campeonato de barbacoa ahumada pondrá a prueba las habilidades de los equipos para desarrollar los mejores sabores, texturas y aromas en los distintos cortes evaluados y alcanzar, así, el preciado premio Overall, ícono de la competencia.

“El ahumado es una técnica que exige paciencia, precisión y dedicación: las carnes se cocinan a fuego bajo durante muchas horas, siguiendo el principio ‘slow and low’ (lento y a fuego lento)”, explica el comunicado emitido por los organizadores.

El Smoked BBQ Championship 2026 tendrá lugar el domingo 15 de noviembre del 2026, a partir de las 10 horas, en El ZUR, kilómetro 47 de la autopista al Pacífico (CA-9 Sur), sector Monte Cristo, Palín, Escuintla.

Como es tradición en el evento, los equipos acamparán la noche anterior para preparar sus recetas y afinar cada detalle de sus propuestas. “Será una noche rodeada de fuego, humo y pasión, en la que la comunidad de ahumadores compartirá la experiencia y la dedicación que requiere cocinar al ritmo del ahumador”, señala el escrito.

El día de la competencia, el público podrá acercarse a los equipos para conocer de primera mano las técnicas que distinguen a los especialistas. Asimismo, podrá disfrutar de carnes ahumadas, propuestas gastronómicas, música en vivo y actividades al aire libre en un ambiente familiar al estilo vaquero.

“La temática auténtica de vaqueros y finca será el sello de esta novena edición. Los asistentes podrán sumarse al ambiente con sus mejores atuendos vaqueros y participar en la dinámica de premios para los mejores looks”, indica el comunicado.

Las entradas incluyen "All you can meat", que permite a los asistentes comer todo lo que quieran de las carnes preparadas por los equipos participantes. Pueden adquirirse a través de fanaticks.live y el costo es de Q200 para las personas mayores de 12 años, y de Q125 para niños de 6 a 11 años. Los niños de 0 a 6 años y los adultos mayores de 65 años que presenten su DPI entran gratis.

El Smoked Barbecue Championship celebró su primera edición en el 2017 con el objetivo de promover la cultura del BBQ y las técnicas de ahumado en Guatemala, con la participación de equipos de ahumadores, especialistas y aficionados a la gastronomía. El evento combina competencia, entretenimiento y actividades familiares.

“Hace nueve años soñé con crear una experiencia como esta para Guatemala. Mi intención siempre ha sido compartir lo que hacemos alrededor del fuego y acercar a más personas a la cocina que desarrollamos durante todo el año. Ahumar requiere paciencia y técnica, pero la recompensa está en los sabores, en las recetas que perfeccionamos y, sobre todo, en reunir a familiares y amigos alrededor de la comida”, comenta el chef guatemalteco Pablo Lou, fundador y organizador principal de la competencia.

Fecha

Domingo 15 de noviembre del 2026

Hora

A partir de las 10 horas

Lugar

El ZUR, kilómetro 47 de la autopista al Pacífico (CA-9 Sur), sector Monte Cristo, Palín, Escuintla

Precio

Q125: Niños de 6 a 11 años

Q200: A partir de los 12 años

Gratis: Niños de 0 a 6 años y adultos mayores de 65 años

Entradas

Disponibles en fanaticks.live

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Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.