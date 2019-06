Alejandro Sanz tendrá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Alejandro Sanz, en uno de sus conciertos de su reciente gira. EFE

La Cámara de Comercio de Hollywood, la organización que gestiona el Paseo de la Fama, desveló el sábado 22 de junio el listado de artistas que componen su “Promoción 2020”, una relación en la que, además de Sanz, aparecen músicos de talla mundial como Elvis Costello, Billy Idol, 50 Cent, Alicia Keys y Muddy Waters (homenaje póstumo).

Respecto a los artistas que serán reconocidos en el cine, en la lista figuran Mahershala Ali, el personaje de Batman, Laurence Fishburne, Chris Hemsworth, Spike Lee, Julia Roberts, Octavia Spencer o Lina Wertmüller.

Y el Paseo de la Fama también otorgará estrellas por su labor en la televisión a Christina Applegate, Cindy Crawford, Terry Crews, Milo Ventimiglia, Burt Ward y Andy Kaufman (tributo póstumo), entre otros.

Dave Chappelle y Billy Porter serán reconocidos por sus actuaciones en vivo mientras que Susan Stamberg fue incluida por su trabajo en la radio.

Detalles

Aparecer en la “Promoción 2020” del Paseo de la Fama no significa necesariamente que la ceremonia para desvelar la estrella tenga lugar el próximo año, ya que la fecha de los actos depende de las agendas y compromisos de cada una de los artistas homenajeados.

Por ejemplo, Jennifer Lawrence fue elegida en la “Promoción 2018” y todavía no ha colocado su estrella en la célebre avenida Hollywood Boulevard de la ciudad californiana, la calle en la que se encuentra la parte más grande y conocida del Paseo de la Fama.

Alejandro Sanz (Madrid, 1968) es toda una referencia de la música iberoamericana que ha triunfado con discos como Más (1997) o El alma al aire (2000) y con canciones como Cuando nadie me ve, No es lo mismo o Corazón partío.

Ganador en 2017 del premio Persona del Año en los Latin Grammy como tributo a su carrera y a su compromiso filantrópico, Sanz publicó el pasado abril su último álbum hasta la fecha, que lleva por título #ELDISCO.

El álbum

Desde el pasado 5 de abril Alejandro Sanz publicó #ElDisco, un álbum que se grabó entre marzo y octubre de 2018 en los Art House Studios y MOW Studios en Miami, EE. UU., y en el que el músico español se reinventa en composición y ritmo.

De acuerdo con Sanz, produjo #ElDisco junto a Julio Reyes Copello, quien ya colaboró en La música no se toca (2012) y Alfonso Pérez, músico que lo acompaña en sus giras desde 1997. Además, la producción contó con el apoyo de Trevor Muzzy como ingeniero de mezclas y Gene Grimaldi se encargó de la masterización.

#ElDisco incluye 10 temas y cuenta con las colaboraciones de Camila Cabello (Mi persona favorita), Nicky Jam (Back In The City), Residente (Los lugares) y la cantautora catalana Judit Neddermann (Este segundo).

Encuentro con Shakira

Hace dos semanas, el astro español ofreció un concierto en el RCDE Stadium del Prat de Llobregat, en Barcelona (España) como parte de su tour actual #LaGira, al que acudieron miles de sus seguidores.

Como parte de su repertorio estaba la canción La Tortura, que Sanz grabó junto a Shakira en 2005 y es considerado ya un “clásico” del reguetón. Antes de interpretar el tema juntos, Sanz presentó a Shakira así:

“Tengo una amiga muy especial que cuando nos juntamos es como esos eclipses que ocurren muy de vez en cuando, pero que espero con un cristal en los ojos para que no se me escape nada. Una amiga que con solo su cercanía me regula el PH del alma y, si yo pudiera pedir un deseo para este concierto, sería cantar con ella”.

Sanz agregó: “No me di por vencido. A pesar de que ella es un planeta que habita en otra galaxia, le pregunté si vendría a darnos un abrazo. Les presento a mi planeta favorito: Shakira”.

Contenido relacionado:

