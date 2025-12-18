“Amarga Navidad”: Qué muestran las primeras imágenes de la última película de Pedro Almodóvar y por qué se relacionan a la luz de un aparente misterio

Las primeras imágenes de Amarga Navidad, la última película del director español Pedro Almodóvar, muestran a personajes que se relacionan a la luz de un aparente misterio, con la sugerente banda sonora de Alberto Iglesias y los hermosos paisajes de la isla atlántica de Lanzarote y Madrid como escenarios.

El cineasta ha dicho en entrevistas que el cine es su vida misma: “El cine se ha convertido en mi vida. No me refiero a un mundo paralelo, sino a mi vida misma. A veces tengo la impresión de que la realidad cotidiana simplemente está ahí para proporcionar material para mi próxima película.”.

Tras conocerse el póster de la película, la productora El Deseo publicó el jueves 18 de diciembre un avance de la cinta, que se estrenará el próximo 20 de marzo de 2026. Son escenas protagonizadas por las actrices Bárbara Lennie y Milena Smit, en una playa y paseando por un paisaje volcánico.

También aparecen el argentino Leonardo Sbaraglia, escribiendo; Aitana Sánchez-Gijón, llorando por la calle; Patrick Criado, espiando tras unas bambalinas; y Vicky Luengo y Quim Gutiérrez, en intensos diálogos.

Según la sinopsis adelantada por la productora, la trama de Amarga Navidad gira en torno a Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicidad cuya madre muere durante los días festivos del mes de diciembre. Elsa encuentra refugio en el trabajo, aunque más bien se trata de una huida hacia adelante.

Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo, hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse y a imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis.

Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote, acompañada de su amiga Patricia, quien también necesita alejarse de Madrid, mientras Bonifacio se queda en la ciudad.

La historia de estos tres personajes, y algunos más, se narra de forma paralela a la del guionista y director de cine Raúl Durán (Leonardo Sbaraglia), entremezclando ficción y realidad.

Muchos de los intérpretes del nuevo trabajo de Almodóvar ya han colaborado con él, entre ellos, la genuina Rossy de Palma.

Bárbara Lennie apareció en La piel que habito (2011); Leonardo Sbaraglia, en Dolor y gloria (2019); Vicky Luengo, en La habitación de al lado (2024); y Aitana Sánchez-Gijón y Milena Smit, en Madres paralelas (2021).

Almodóvar nació el 25 de septiembre de 1949 en España. Es un escritor y director reconocido. En 2019 dio una entrevista donde expresó: “mi relación con el cine se ha vuelto más tensa, más problemática, porque siempre me surge la pregunta: ¿cuándo se acabará mi tiempo? ¿Será esta la última película que haga? Quizás por eso no he desarrollado otras facetas de mi vida. Al contrario, creo que he recortado. Así que he llegado al punto en que el cine es lo único que me hace sentir completo. El cine es lo único que tengo. Ha terminado siendo tanto el fin como el medio para mí”.

Con información de EFE